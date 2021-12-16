Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/tsirkon-1763977950.html
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом"
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом" - РИА Новости, 16.12.2021
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:03
2021-12-16T10:11
безопасность
архангельская область
белое море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759617160_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_63abd8b810bb434378ce038d7d7dff82.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны."Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", — рассказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что, "по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена".К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
https://ria.ru/20211215/fregat-1763776611.html
архангельская область
белое море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759617160_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8868831932a204ff18b7bedcc3673a9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, архангельская область, белое море
09:03 16.12.2021 (обновлено: 10:11 16.12.2021)
 
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом"

Фрегат "Адмирал Горшков" на испытаниях успешно поразил "Цирконом" береговую мишень

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.
"Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", — рассказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что, "по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена".
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 09:04
Российский фрегат поразил подводную цель комплексом "Ответ"
Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.
Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
19 июля, 13:30Инфографика
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
Инфографика
Посмотреть
 
БезопасностьАрхангельская областьБелое море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Захарова прокомментировала запуск телеканала RT DE
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
Лента новостейМолния
Захарова прокомментировала запуск телеканала RT DEАксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине