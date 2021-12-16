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Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом"
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом" - РИА Новости, 16.12.2021
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:03
2021-12-16T09:03
2021-12-16T10:11
безопасность
архангельская область
белое море
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны."Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", — рассказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что, "по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена".К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
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безопасность, архангельская область, белое море
09:03 16.12.2021 (обновлено: 10:11 16.12.2021)
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательную стрельбу "Цирконом"
Фрегат "Адмирал Горшков" на испытаниях успешно поразил "Цирконом" береговую мишень
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел очередной пуск ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.
"Стрельба была произведена из акватории Белого моря
по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", — рассказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что, "по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" признана успешной, цель поражена".
К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.
Ракеты "Циркон"
способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.
Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.