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Для пассажиров московского транспорта запустили виртуальную "Тройку"
Для пассажиров московского транспорта запустили виртуальную "Тройку" - РИА Новости, 16.12.2021
Для пассажиров московского транспорта запустили виртуальную "Тройку"
Виртуальной картой "Тройка" теперь смогут пользоваться пассажиры всех видов транспорта Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного дептранса. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:07
2021-12-16T18:15
общество
москва
втб
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Виртуальной картой "Тройка" теперь смогут пользоваться пассажиры всех видов транспорта Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного дептранса."Вместе с Google, Samsung, ВТБ и Mastercard запускаем виртуальную "Тройку": теперь каждый может оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном", — рассказали там.Оформить карту пассажиры могут в приложении "Метро Москвы", пока она доступна в Samsung Pay и Google Pay. На нее можно загрузить абонементы ТАТ на 30 дней, "Единый" на 30, 90 и 365 дней, скоро к ним добавят и "Кошелек".Оплачивать проезд с помощью телефона пассажиры могут на турникетах с приемом банковской карты, в будущем их число будет увеличено.Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, до конца 2022 года виртуальной "Тройкой" можно будет заплатить за поездку на любом турникете метро."Виртуальная "Тройка" — один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная "Тройка". Ждем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно", — отметил он.
https://ria.ru/20211125/moskva-1760646476.html
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общество, москва, втб, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)
11:07 16.12.2021 (обновлено: 18:15 16.12.2021)
 
Для пассажиров московского транспорта запустили виртуальную "Тройку"

Виртуальную карту "Тройка" запустили для пассажиров всех видов московского транспорта

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиртуальная карта "Тройка"
Виртуальная карта Тройка - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Виртуальной картой "Тройка" теперь смогут пользоваться пассажиры всех видов транспорта Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного дептранса.
"Вместе с Google, Samsung, ВТБ и Mastercard запускаем виртуальную "Тройку": теперь каждый может оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном", — рассказали там.
Оформить карту пассажиры могут в приложении "Метро Москвы", пока она доступна в Samsung Pay и Google Pay. На нее можно загрузить абонементы ТАТ на 30 дней, "Единый" на 30, 90 и 365 дней, скоро к ним добавят и "Кошелек".
Оплачивать проезд с помощью телефона пассажиры могут на турникетах с приемом банковской карты, в будущем их число будет увеличено.
Карта Тройка с эффектом дополненной реальности - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 08:22
В Москве выпустили карту "Тройка" с эффектом дополненной реальности
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, до конца 2022 года виртуальной "Тройкой" можно будет заплатить за поездку на любом турникете метро.
"Виртуальная "Тройка" — один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная "Тройка". Ждем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно", — отметил он.
Станция Серпуховская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 19:58В России
Стоимость проезда по "Тройке" увеличится до 46 рублей
 
ОбществоМоскваВТБМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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