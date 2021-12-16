https://ria.ru/20211216/troyka-1763999101.html

Для пассажиров московского транспорта запустили виртуальную "Тройку"

Для пассажиров московского транспорта запустили виртуальную "Тройку" - РИА Новости, 16.12.2021

Для пассажиров московского транспорта запустили виртуальную "Тройку"

Виртуальной картой "Тройка" теперь смогут пользоваться пассажиры всех видов транспорта Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного дептранса. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:07

2021-12-16T11:07

2021-12-16T18:15

общество

москва

втб

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Виртуальной картой "Тройка" теперь смогут пользоваться пассажиры всех видов транспорта Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного дептранса."Вместе с Google, Samsung, ВТБ и Mastercard запускаем виртуальную "Тройку": теперь каждый может оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном", — рассказали там.Оформить карту пассажиры могут в приложении "Метро Москвы", пока она доступна в Samsung Pay и Google Pay. На нее можно загрузить абонементы ТАТ на 30 дней, "Единый" на 30, 90 и 365 дней, скоро к ним добавят и "Кошелек".Оплачивать проезд с помощью телефона пассажиры могут на турникетах с приемом банковской карты, в будущем их число будет увеличено.Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, до конца 2022 года виртуальной "Тройкой" можно будет заплатить за поездку на любом турникете метро."Виртуальная "Тройка" — один из самых долгожданных цифровых транспортных сервисов этого года. Уверен, он станет не менее популярным у москвичей, чем обычная "Тройка". Ждем, что со временем оплату транспортной картой, загруженной в смартфон, будут использовать миллионы горожан ежедневно", — отметил он.

https://ria.ru/20211125/moskva-1760646476.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/troyka-1763737689.html

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общество, москва, втб, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)