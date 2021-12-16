https://ria.ru/20211216/tranzit-1764073830.html
В МИД осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
В МИД осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву - РИА Новости, 16.12.2021
В МИД осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
Москва обеспокоена информацией о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии и не оставит такие ограничения без внимания, если их примут. Об... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:10
2021-12-16T16:10
2021-12-16T18:30
белоруссия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва обеспокоена информацией о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии и не оставит такие ограничения без внимания, если их примут. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова.Ранее Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.Захарова призвала партнеров не подрывать экономические связи и напомнила, что прибалтийская республика по межправительственному соглашению обязана обеспечивать российский грузовой транзит для Калининградской области.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а компания "Литовские железные дороги" продолжила транзит белорусской продукции через территорию страны, так как уже получила предоплату.В результате глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали заявления об отставке.
https://ria.ru/20211111/lukashenko-1758556095.html
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белоруссия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:10 16.12.2021 (обновлено: 18:30 16.12.2021)
В МИД осудили идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
МИД России обеспокоен предложением Минтранса Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии