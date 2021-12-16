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Украина заявила о готовности продлить с Россией контракт на транзит газа
Украина заявила о готовности продлить с Россией контракт на транзит газа - РИА Новости, 16.12.2021
Украина заявила о готовности продлить с Россией контракт на транзит газа
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон выразил готовность уже сейчас пролонгировать транзитный договор с Россией по газу, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:41
2021-12-16T15:41
2021-12-16T17:27
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КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон выразил готовность уже сейчас пролонгировать транзитный договор с Россией по газу, сообщается на сайте компании."Это станет залогом минимизации возможных рисков энергетической безопасности всей Европы", — говорится в заявлении. Макогон похвалился украинской ГТС. "Нашим партнерам в ЕС необходимо учесть очевидные преимущества украинской ГТС и учитывать перспективу гарантированной, незаполитизированной, стабильной транспортировки газа в страны Европы", — отметил он.Газотранспортная система страны полностью соответствует всем требованиям европейского законодательства, "это надежная и проверенная временем инфраструктура с уникальными резервными мощностями", подчеркнул глава компании, назвав ее "лучшим залогом безопасного транзита".Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Киев выступает за продление контракта на поставки российского газа через Украину после 2024 года. Действующее соглашение между двумя государствами, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров топлива в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.Президент Владимир Путин в октябре отмечал, что Россия готова пролонгировать документ, а если будут созданы экономические и технологические условия — даже увеличить транзит."Газпром" 15 декабря сообщил, что досрочно выполнил контрактные обязательства перед Киевом по поставкам в 2021 году и продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763847669.html
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экономика, киев, европа, владимир путин, владимир зеленский, газпром, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
15:41 16.12.2021 (обновлено: 17:27 16.12.2021)
Украина заявила о готовности продлить с Россией контракт на транзит газа
"Оператор ГТС Украины" заявил, что уже готов продлить контракт с Россией на транзит газа