https://ria.ru/20211216/trailer-1763847502.html
Звери-бандиты встали на путь исправления в мультфильме "Плохие парни"
Звери-бандиты встали на путь исправления в мультфильме "Плохие парни" - РИА Новости, 16.12.2021
Звери-бандиты встали на путь исправления в мультфильме "Плохие парни"
В Сети появился трейлер анимационного фильма "Плохие парни", сообщает Collider. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T06:46
2021-12-16T06:46
2021-12-16T06:46
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер анимационного фильма "Плохие парни", сообщает Collider. Главные герои мультфильма — волк, змей, акула, пиранья и паучиха. Они опытные воры, которые наслаждаются своей преступной жизнью. Но однажды волк случайно помог старушке, и ему понравилось быть "хорошим мальчиком". Ролик выглядит как остросюжетная экшен-комедия. В нем представлены сцены погони и ограблений. Шикарные авто, вскрытые банковские сейфы, красные ковровые дорожки и хомячки со светящимися глазами — все это показано в видео. По мнению авторов Collider, трейлер может похвастаться уникальной анимацией и визуальным стилем, неплохо сочетающим 3D-персонажей и черты присущие 2D-графике. Мультик выпускают кинокомпании DreamWorks Animation и Universal Studios. В основе ленты — книги Аарона Блэйби. Режиссер проекта — Пьер Перифел. Над саундтреком работал Дэниел Пембертон, он же занимался музыкальным сопровождением анимационной картины "Человек-паук: Через вселенные". Планируется, что премьера фильма состоится в апреле 2022 года.
https://ria.ru/20211213/trailer-1763202947.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, dreamworks, universal studios
Звери-бандиты встали на путь исправления в мультфильме "Плохие парни"
В Сети появился трейлер мультфильма "Плохие парни"
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
В Сети появился трейлер анимационного фильма "Плохие парни", сообщает
Collider.
Главные герои мультфильма — волк, змей, акула, пиранья и паучиха. Они опытные воры, которые наслаждаются своей преступной жизнью. Но однажды волк случайно помог старушке, и ему понравилось быть "хорошим мальчиком".
Ролик выглядит как остросюжетная экшен-комедия. В нем представлены сцены погони и ограблений. Шикарные авто, вскрытые банковские сейфы, красные ковровые дорожки и хомячки со светящимися глазами — все это показано в видео.
По мнению авторов Collider, трейлер может похвастаться уникальной анимацией и визуальным стилем, неплохо сочетающим 3D-персонажей и черты присущие 2D-графике.
Мультик выпускают кинокомпании DreamWorks Animation и Universal Studios. В основе ленты — книги Аарона Блэйби. Режиссер проекта — Пьер Перифел. Над саундтреком работал Дэниел Пембертон, он же занимался музыкальным сопровождением анимационной картины "Человек-паук: Через вселенные".
Планируется, что премьера фильма состоится в апреле 2022 года.