https://ria.ru/20211216/trailer-1763847502.html

Звери-бандиты встали на путь исправления в мультфильме "Плохие парни"

Звери-бандиты встали на путь исправления в мультфильме "Плохие парни" - РИА Новости, 16.12.2021

Звери-бандиты встали на путь исправления в мультфильме "Плохие парни"

В Сети появился трейлер анимационного фильма "Плохие парни", сообщает Collider. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T06:46

2021-12-16T06:46

2021-12-16T06:46

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Сети появился трейлер анимационного фильма "Плохие парни", сообщает Collider. Главные герои мультфильма — волк, змей, акула, пиранья и паучиха. Они опытные воры, которые наслаждаются своей преступной жизнью. Но однажды волк случайно помог старушке, и ему понравилось быть "хорошим мальчиком". Ролик выглядит как остросюжетная экшен-комедия. В нем представлены сцены погони и ограблений. Шикарные авто, вскрытые банковские сейфы, красные ковровые дорожки и хомячки со светящимися глазами — все это показано в видео. По мнению авторов Collider, трейлер может похвастаться уникальной анимацией и визуальным стилем, неплохо сочетающим 3D-персонажей и черты присущие 2D-графике. Мультик выпускают кинокомпании DreamWorks Animation и Universal Studios. В основе ленты — книги Аарона Блэйби. Режиссер проекта — Пьер Перифел. Над саундтреком работал Дэниел Пембертон, он же занимался музыкальным сопровождением анимационной картины "Человек-паук: Через вселенные". Планируется, что премьера фильма состоится в апреле 2022 года.

https://ria.ru/20211213/trailer-1763202947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости культуры, кино и сериалы, dreamworks, universal studios