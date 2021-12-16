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Наука
https://ria.ru/20211216/tpu-1763840131.html
Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства
Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства - РИА Новости, 16.12.2021
Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства
Возможность использования самого простого и экономичного метода 3D-печати (fused deposition modeling, FDM) для изготовления различных сегнето- и... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:00
2021-12-16T03:00
технологии
томский политехнический университет
навигатор абитуриента
университетская наука
наука
томск
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Возможность использования самого простого и экономичного метода 3D-печати (fused deposition modeling, FDM) для изготовления различных сегнето- и пьезоэлектрических изделий доказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Результаты исследования опубликованы в Applied Physics Letters.Эти изделия способны менять электрический потенциал своей поверхности под воздействием внешних воздействий (давлений, температуры, света). Как рассказали исследователи ТПУ, сегодня для разработки сегнето- и пьезоэлектрических изделий используют керамические материалы, которые имеют высокую стоимость, а многие из них содержат свинец. При этом, керамика трудно обрабатывается, и изготовить пористые структуры сложной формы с внутренними полостями практически невозможно.Между тем, метод, предложенный учеными ТПУ, по их словам, позволит снять многие существующие ограничения и изготавливать изделия самых разных форм и размеров. Как сообщил научный сотрудник Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Евгений Больбасов, разработка даст возможность в будущем создавать "умные" устройства, обладающие высокой эффективностью и низкой стоимостью. Например, биосенсоры, источники и преобразователи энергии для микро-устройств, индивидуальные имплантаты."Сегодня над этой проблемой работают несколько научных групп в США, Европе, Китае. Однако коллеги используют сложные технические процессы и дорогостоящее оборудование. Мы же в своей работе использовали распространенный и доступный каждому 3D-принтер, что позволяет использовать наш метод в любой лаборатории", — отметил ученый.Кроме того, по его словам, для печати можно использовать российское сырье и оборудование для сохранения технологического суверенитета разработки вне зависимости от внешней конъюнктуры.В будущем ученые намерены создать готовый к использованию прототип реального изделия. По словам Евгения Больбасова, это может быть "умный" химический реактор или индивидуальный имплантат.
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технологии, томский политехнический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, томск, россия
03:00 16.12.2021
 

Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства

© Фото : пресс-служба ТПУМолодые ученые ТПУ Игорь Акимченко и Александр Воробьёв получают филамент для 3D-принтера
Молодые ученые ТПУ Игорь Акимченко и Александр Воробьёв получают филамент для 3D-принтера - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Возможность использования самого простого и экономичного метода 3D-печати (fused deposition modeling, FDM) для изготовления различных сегнето- и пьезоэлектрических изделий доказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Результаты исследования опубликованы в Applied Physics Letters.
Эти изделия способны менять электрический потенциал своей поверхности под воздействием внешних воздействий (давлений, температуры, света). Как рассказали исследователи ТПУ, сегодня для разработки сегнето- и пьезоэлектрических изделий используют керамические материалы, которые имеют высокую стоимость, а многие из них содержат свинец. При этом, керамика трудно обрабатывается, и изготовить пористые структуры сложной формы с внутренними полостями практически невозможно.
© Фото : пресс-служба ТПУПроцесс печати сегнетоэлектрической полимерной формы
Процесс печати сегнетоэлектрической полимерной формы - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : пресс-служба ТПУ
Процесс печати сегнетоэлектрической полимерной формы
Между тем, метод, предложенный учеными ТПУ, по их словам, позволит снять многие существующие ограничения и изготавливать изделия самых разных форм и размеров. Как сообщил научный сотрудник Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Евгений Больбасов, разработка даст возможность в будущем создавать "умные" устройства, обладающие высокой эффективностью и низкой стоимостью. Например, биосенсоры, источники и преобразователи энергии для микро-устройств, индивидуальные имплантаты.
"Сегодня над этой проблемой работают несколько научных групп в США, Европе, Китае. Однако коллеги используют сложные технические процессы и дорогостоящее оборудование. Мы же в своей работе использовали распространенный и доступный каждому 3D-принтер, что позволяет использовать наш метод в любой лаборатории", — отметил ученый.
Кроме того, по его словам, для печати можно использовать российское сырье и оборудование для сохранения технологического суверенитета разработки вне зависимости от внешней конъюнктуры.
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9 декабря, 07:00Наука
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В будущем ученые намерены создать готовый к использованию прототип реального изделия. По словам Евгения Больбасова, это может быть "умный" химический реактор или индивидуальный имплантат.
 
НаукаТехнологииТомский политехнический университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаТомскРоссия
 
 
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