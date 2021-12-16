https://ria.ru/20211216/tpu-1763840131.html

Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства

Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства - РИА Новости, 16.12.2021

Российские ученые придумали, как максимально удешевить "умные" устройства

Возможность использования самого простого и экономичного метода 3D-печати (fused deposition modeling, FDM) для изготовления различных сегнето- и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T03:00

2021-12-16T03:00

2021-12-16T03:00

технологии

томский политехнический университет

навигатор абитуриента

университетская наука

наука

томск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763841063_0:136:2400:1486_1920x0_80_0_0_1a25745aacae75830165250bd725a360.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Возможность использования самого простого и экономичного метода 3D-печати (fused deposition modeling, FDM) для изготовления различных сегнето- и пьезоэлектрических изделий доказали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Результаты исследования опубликованы в Applied Physics Letters.Эти изделия способны менять электрический потенциал своей поверхности под воздействием внешних воздействий (давлений, температуры, света). Как рассказали исследователи ТПУ, сегодня для разработки сегнето- и пьезоэлектрических изделий используют керамические материалы, которые имеют высокую стоимость, а многие из них содержат свинец. При этом, керамика трудно обрабатывается, и изготовить пористые структуры сложной формы с внутренними полостями практически невозможно.Между тем, метод, предложенный учеными ТПУ, по их словам, позволит снять многие существующие ограничения и изготавливать изделия самых разных форм и размеров. Как сообщил научный сотрудник Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Евгений Больбасов, разработка даст возможность в будущем создавать "умные" устройства, обладающие высокой эффективностью и низкой стоимостью. Например, биосенсоры, источники и преобразователи энергии для микро-устройств, индивидуальные имплантаты."Сегодня над этой проблемой работают несколько научных групп в США, Европе, Китае. Однако коллеги используют сложные технические процессы и дорогостоящее оборудование. Мы же в своей работе использовали распространенный и доступный каждому 3D-принтер, что позволяет использовать наш метод в любой лаборатории", — отметил ученый.Кроме того, по его словам, для печати можно использовать российское сырье и оборудование для сохранения технологического суверенитета разработки вне зависимости от внешней конъюнктуры.В будущем ученые намерены создать готовый к использованию прототип реального изделия. По словам Евгения Больбасова, это может быть "умный" химический реактор или индивидуальный имплантат.

https://ria.ru/20211209/sgu-1762792416.html

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, томский политехнический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, томск, россия