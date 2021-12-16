https://ria.ru/20211216/tiktok-1764076238.html
TikTok изменит алгоритм подбора рекомендованных видео
TikTok изменит алгоритм подбора рекомендованных видео - РИА Новости, 16.12.2021
TikTok изменит алгоритм подбора рекомендованных видео
Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok изменяет алгоритм для избежания частого показа пользователям видео с одинаковым содержанием,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:21
2021-12-16T16:21
2021-12-16T16:21
технологии
китай
tiktok
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok изменяет алгоритм для избежания частого показа пользователям видео с одинаковым содержанием, чтобы не навредить здоровью человека, сообщает портал Axios.Компания тестирует разные способы, чтобы избежать рекомендаций контента, который при редком просмотре не вреден, но при последовательном просмотре может повлиять на здоровье человека, например видео о жестких диетах или одиночестве."TikTok заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут непреднамеренно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека", - говорится в сообщении интернет-портала.Изменения гарантируют, что рекомендованные видео будут не только от разных создателей и с разным звуковым сопровождением, но и не будут включать в себя одни и те же темы, которые при постоянном просмотре могут быть опасными.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://radiosputnik.ria.ru/20211208/tiktok-1762772971.html
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технологии, китай, tiktok
TikTok изменит алгоритм подбора рекомендованных видео
TikTok изменит алгоритм рекомендованных видео ради здоровья пользователей
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok изменяет алгоритм для избежания частого показа пользователям видео с одинаковым содержанием, чтобы не навредить здоровью человека, сообщает портал Axios.
Компания тестирует разные способы, чтобы избежать рекомендаций контента, который при редком просмотре не вреден, но при последовательном просмотре может повлиять на здоровье человека, например видео о жестких диетах или одиночестве.
"TikTok
заявляет, что корректировки вносятся для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут непреднамеренно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека", - говорится в сообщении интернет-портала.
Изменения гарантируют, что рекомендованные видео будут не только от разных создателей и с разным звуковым сопровождением, но и не будут включать в себя одни и те же темы, которые при постоянном просмотре могут быть опасными.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае
и завоевывает популярность по всему миру.