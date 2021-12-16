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Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 16.12.2021
Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей
Мировой суд Таганского района в четверг оштрафовал социальную сеть TikTok еще на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента и ссылок, сообщила РИА... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:05
2021-12-16T16:05
2021-12-16T16:11
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мировой суд Таганского района в четверг оштрафовал социальную сеть TikTok еще на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента и ссылок, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук."TikTok признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административных штрафов в размере 1 и 3 миллионов рублей, соответственно",- сказала собеседница агентства.Таким образом, общая сумма штрафов TikTok выросла до 8,1 миллиона рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента и ссылок.
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москва, tiktok, происшествия, технологии, россия
16:05 16.12.2021 (обновлено: 16:11 16.12.2021)
Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал TikTok еще на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенного контента