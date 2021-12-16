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Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева
Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева - РИА Новости, 16.12.2021
Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева
Украинский предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, отказалась принимать... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:59
2021-12-16T16:33
в мире
украина
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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украинский предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, отказалась принимать заказавшая их воинская часть."В прошлом году военная часть 1890 объявила тендер на закупку надувных макетов (танков – ред.). Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар, сказали, что не похоже. Все было сделано согласно спецификации, которая была в тендере. По требованиям и по ткани, и по размеру все соответствует. Но по их субъективному мнению ж, сказали, что не похоже", - рассказал Диброва в беседе с корреспондентом РИА Новости.Он сообщил, что обратился с иском в суд, однако заседания постоянно переносятся. Тогда предприниматель решил привлечь внимание к проблеме и организовать такую акцию, выставив надувные танки в центре Киева."Мы пробовали с заказчиком общаться, переговоры никакого результата не дали. И обращались в министерство обороны, была встреча, но они просто выслушали наше мнение и все. Бюджет был на 1 миллион 200 тысяч гривен. Для ФОП (предпринимателя – ред.) - это большая сумма, тем более, так как это государственный заказ, он по постоплате. Все деньги свои вложил, ещё и кредит взял и вот год уже танки лежат на складе. Поскольку они делались под заказ, они никому больше не нужны, только этому заказчику", - сказал Диброва.
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Надувные танки в центре Киева
Украинский предприниматель выставил в центре Киева надувные танки, которые, по его словам, отказалась принимать заказавшая их воинская часть. "Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар, сказали, что не похоже".
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в мире, украина, киев
15:59 16.12.2021 (обновлено: 16:33 16.12.2021)
 
Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева

Украинский предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки в центре Киева

Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украинский предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, отказалась принимать заказавшая их воинская часть.
"В прошлом году военная часть 1890 объявила тендер на закупку надувных макетов (танков – ред.). Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар, сказали, что не похоже. Все было сделано согласно спецификации, которая была в тендере. По требованиям и по ткани, и по размеру все соответствует. Но по их субъективному мнению ж, сказали, что не похоже", - рассказал Диброва в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Он сообщил, что обратился с иском в суд, однако заседания постоянно переносятся. Тогда предприниматель решил привлечь внимание к проблеме и организовать такую акцию, выставив надувные танки в центре Киева.
"Мы пробовали с заказчиком общаться, переговоры никакого результата не дали. И обращались в министерство обороны, была встреча, но они просто выслушали наше мнение и все. Бюджет был на 1 миллион 200 тысяч гривен. Для ФОП (предпринимателя – ред.) - это большая сумма, тем более, так как это государственный заказ, он по постоплате. Все деньги свои вложил, ещё и кредит взял и вот год уже танки лежат на складе. Поскольку они делались под заказ, они никому больше не нужны, только этому заказчику", - сказал Диброва.
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