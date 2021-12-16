https://ria.ru/20211216/tanki-1764071024.html

Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева

Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева - РИА Новости, 16.12.2021

Украинский предприниматель выставил надувные танки в центре Киева

Украинский предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, отказалась принимать... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:59

2021-12-16T15:59

2021-12-16T16:33

в мире

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764079598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_976a8d4110a113233516313ca577bcb4.jpg

КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Украинский предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, отказалась принимать заказавшая их воинская часть."В прошлом году военная часть 1890 объявила тендер на закупку надувных макетов (танков – ред.). Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар, сказали, что не похоже. Все было сделано согласно спецификации, которая была в тендере. По требованиям и по ткани, и по размеру все соответствует. Но по их субъективному мнению ж, сказали, что не похоже", - рассказал Диброва в беседе с корреспондентом РИА Новости.Он сообщил, что обратился с иском в суд, однако заседания постоянно переносятся. Тогда предприниматель решил привлечь внимание к проблеме и организовать такую акцию, выставив надувные танки в центре Киева."Мы пробовали с заказчиком общаться, переговоры никакого результата не дали. И обращались в министерство обороны, была встреча, но они просто выслушали наше мнение и все. Бюджет был на 1 миллион 200 тысяч гривен. Для ФОП (предпринимателя – ред.) - это большая сумма, тем более, так как это государственный заказ, он по постоплате. Все деньги свои вложил, ещё и кредит взял и вот год уже танки лежат на складе. Поскольку они делались под заказ, они никому больше не нужны, только этому заказчику", - сказал Диброва.

https://ria.ru/20211216/oshibka-1763965810.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Надувные танки в центре Киева Украинский предприниматель выставил в центре Киева надувные танки, которые, по его словам, отказалась принимать заказавшая их воинская часть. "Я выиграл тендер, под заказ пошили, а заказчик не принял товар, сказали, что не похоже". 2021-12-16T15:59 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев