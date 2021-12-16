https://ria.ru/20211216/swift-1764139561.html
На Западе назвали отключение России от SWIFT проблематичным, сообщили СМИ
На Западе назвали отключение России от SWIFT проблематичным, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.12.2021
На Западе назвали отключение России от SWIFT проблематичным, сообщили СМИ
Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможное нагнетание напряженности по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:22
2021-12-16T22:22
2021-12-16T22:22
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Запад считает проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций за якобы возможное нагнетание напряженности по отношению к Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом ограничений.Перед переговорами глав России и США в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций против России из-за Украины, в том числе отключение от SWIFT. Кроме того, США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты, написало агентство Блумберг со ссылкой на источники.РФ в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и по своему усмотрению, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о возможности помочь Киеву защититься от РФ - это и смешно, и опасно.
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, санкции, россия
На Западе назвали отключение России от SWIFT проблематичным, сообщили СМИ
Блумберг: на Западе назвали отключение России от банковской системы SWIFT проблематичным