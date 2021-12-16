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Верховный суд вступился за астраханца, гулявшего по улице без маски
Верховный суд вступился за астраханца, гулявшего по улице без маски - РИА Новости, 16.12.2021
Верховный суд вступился за астраханца, гулявшего по улице без маски
Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски, сказано в постановлении судебной коллегии. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:04
2021-12-16T20:11
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происшествия
астраханская область
верховный суд рф
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски, сказано в постановлении судебной коллегии.В начале пандемии - в марте прошлого года - губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску "при любом выходе на улицу". В июне этого же года истец попался на улице без маски полицейским, и на него составили протокол.Несмотря на то, что уже в августе данное правило изменили, сделав норму о маске на улице рекомендательной, суд признал его виновным в правонарушении. Хотя судья ограничился предупреждением, тот прошел несколько инстанций и дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены. Суд согласился с ним, указав, что, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон."Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу", - решил суд. Все предыдущие решения отменены, производство по делу - прекращено.
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происшествия, астраханская область, верховный суд рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:04 16.12.2021 (обновлено: 20:11 16.12.2021)
 
Верховный суд вступился за астраханца, гулявшего по улице без маски

Верховный суд отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски, сказано в постановлении судебной коллегии.
В начале пандемии - в марте прошлого года - губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску "при любом выходе на улицу". В июне этого же года истец попался на улице без маски полицейским, и на него составили протокол.
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Несмотря на то, что уже в августе данное правило изменили, сделав норму о маске на улице рекомендательной, суд признал его виновным в правонарушении. Хотя судья ограничился предупреждением, тот прошел несколько инстанций и дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены. Суд согласился с ним, указав, что, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
"Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу", - решил суд. Все предыдущие решения отменены, производство по делу - прекращено.
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