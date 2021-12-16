18:04 16.12.2021 (обновлено: 20:11 16.12.2021)
Верховный суд вступился за астраханца, гулявшего по улице без маски
Верховный суд отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски, сказано в постановлении судебной коллегии.
В начале пандемии - в марте прошлого года - губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску "при любом выходе на улицу". В июне этого же года истец попался на улице без маски полицейским, и на него составили протокол.
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Несмотря на то, что уже в августе данное правило изменили, сделав норму о маске на улице рекомендательной, суд признал его виновным в правонарушении. Хотя судья ограничился предупреждением, тот прошел несколько инстанций и дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены. Суд согласился с ним, указав, что, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
"Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу", - решил суд. Все предыдущие решения отменены, производство по делу - прекращено.
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