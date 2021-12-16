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Религия
https://ria.ru/20211216/sud-1764069049.html
Жительница Забайкалья отсудила у храма 195 тысяч рублей
Жительница Забайкалья отсудила у храма 195 тысяч рублей - РИА Новости, 16.12.2021
Жительница Забайкалья отсудила у храма 195 тысяч рублей
Сотрудница прихода Русской православной церкви в Забайкалье отсудила у храма почти 195 тысяч рублей задолженности по заработной плате, и добилась официальной... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:46
2021-12-16T15:46
религия
забайкальский край
сретенск
забайкальский краевой суд
русская православная церковь
жкх
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудница прихода Русской православной церкви в Забайкалье отсудила у храма почти 195 тысяч рублей задолженности по заработной плате, и добилась официальной записи о работе на храм в трудовой книжке, сообщается на сайте Сретенского районного суда Забайкальского края.Суд установил, что Виктория Ефремова работала в приходе храма святого Георгия Победоносца в Сретенске истопником и продавцом утвари в церковной лавке за 370 рублей в день, а также занималась восстановлением другого здания – храма Сретения Господня Нерчинской епархии. Но при приеме на работу трудовые отношения с ней не оформлялись. 7 апреля 2021 года Ефремова была уволена по распоряжению настоятеля прихода "в связи с финансовыми нарушениями и утратой доверия", но сведения о работе в ее трудовую книжку не были внесены.После обращения Ефремовой суд обязал приход частично удовлетворить ее требования."Отсутствие оформленного надлежащим образом… трудового договора не исключает возможности признания сложившихся между сторонами отношений трудовыми. &lt;...&gt; Суд решил:... Взыскать с местной религиозной организации православный приход храма святого Георгия Победоносца… в пользу Ефремовой Виктории Викторовны задолженность по заработной плате в размере 130 487 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 20 161 рублей, денежную компенсацию за задержку выплат в размере 14 542 рублей, оплату вынужденного прогула в размере 29 563 рублей, а всего взыскать 194 754 рублей 31 копейку", - говорится в опубликованном суда решении.Суд отметил, что на граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым договорам, распространяется законодательство РФ о труде, работники религиозных организаций, а также священнослужители подлежат социальному обеспечению.Решение, принятое в сентябре, по информации сайта, могло быть обжаловано в течение месяца в Забайкальский краевой суд. Указано, что ответчик подал апелляционную жалобу 12 октября, она была принята к рассмотрению 13 октября и направлена в Забайкальский краевой суд 8 ноября.
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забайкальский край, сретенск, забайкальский краевой суд, русская православная церковь, жкх, россия
15:46 16.12.2021
 

Жительница Забайкалья отсудила у храма 195 тысяч рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Сотрудница прихода Русской православной церкви в Забайкалье отсудила у храма почти 195 тысяч рублей задолженности по заработной плате, и добилась официальной записи о работе на храм в трудовой книжке, сообщается на сайте Сретенского районного суда Забайкальского края.
Суд установил, что Виктория Ефремова работала в приходе храма святого Георгия Победоносца в Сретенске истопником и продавцом утвари в церковной лавке за 370 рублей в день, а также занималась восстановлением другого здания – храма Сретения Господня Нерчинской епархии. Но при приеме на работу трудовые отношения с ней не оформлялись. 7 апреля 2021 года Ефремова была уволена по распоряжению настоятеля прихода "в связи с финансовыми нарушениями и утратой доверия", но сведения о работе в ее трудовую книжку не были внесены.
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После обращения Ефремовой суд обязал приход частично удовлетворить ее требования.
"Отсутствие оформленного надлежащим образом… трудового договора не исключает возможности признания сложившихся между сторонами отношений трудовыми. <...> Суд решил:... Взыскать с местной религиозной организации православный приход храма святого Георгия Победоносца… в пользу Ефремовой Виктории Викторовны задолженность по заработной плате в размере 130 487 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 20 161 рублей, денежную компенсацию за задержку выплат в размере 14 542 рублей, оплату вынужденного прогула в размере 29 563 рублей, а всего взыскать 194 754 рублей 31 копейку", - говорится в опубликованном суда решении.
Суд отметил, что на граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым договорам, распространяется законодательство РФ о труде, работники религиозных организаций, а также священнослужители подлежат социальному обеспечению.
Решение, принятое в сентябре, по информации сайта, могло быть обжаловано в течение месяца в Забайкальский краевой суд. Указано, что ответчик подал апелляционную жалобу 12 октября, она была принята к рассмотрению 13 октября и направлена в Забайкальский краевой суд 8 ноября.
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