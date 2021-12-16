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Ульяновская область
https://ria.ru/20211216/stroitelstvo-1764053760.html
В Ульяновской области до конца года завершат строительство еще 15 ФАПов
В Ульяновской области до конца года завершат строительство еще 15 ФАПов - РИА Новости, 16.12.2021
В Ульяновской области до конца года завершат строительство еще 15 ФАПов
Более пятисот жителей села Краснополка Карсунского района Ульяновской области начнут получать медицинскую помощь в новом ФАПе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:40
2021-12-16T14:40
ульяновская область
общество
карсунский район
строительство
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УЛЬЯНОВСК, 16 дек – РИА Новости. Более пятисот жителей села Краснополка Карсунского района Ульяновской области начнут получать медицинскую помощь в новом ФАПе, сообщает пресс-служба регионального правительства.На строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения в Ульяновской области" нацпроекта "Здравоохранение" было выделено более 7,5 миллионов рублей, работы начались весной текущего года. После лицензирования, закупки медоборудования и мебели, учреждение откроется для приема пациентов, уточняет пресс-служба со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона."Раньше более пятисот жителей села Краснополка получали профильную помощь в старом медпункте, который находился в неприспособленном помещении. С началом работы нового здания условия оказания медпомощи будут значительно лучше", - приводит пресс-служба слова фельдшера ФАПа Валентины Николаевой.По словам старосты села Краспополка Алексея Малина, его жители очень ждут открытия нового ФАПа, где медпомощь будут получать не только взрослые, но и дети.Как отметили в пресс-службе, модернизация первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности и качества оказываемой медпомощи в регионе. Всего до конца года в Ульяновской области должны завершить строительство еще 15 ФАПов.
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общество, карсунский район, строительство
14:40 16.12.2021
 

В Ульяновской области до конца года завершат строительство еще 15 ФАПов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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УЛЬЯНОВСК, 16 дек – РИА Новости. Более пятисот жителей села Краснополка Карсунского района Ульяновской области начнут получать медицинскую помощь в новом ФАПе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения в Ульяновской области" нацпроекта "Здравоохранение" было выделено более 7,5 миллионов рублей, работы начались весной текущего года. После лицензирования, закупки медоборудования и мебели, учреждение откроется для приема пациентов, уточняет пресс-служба со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона.
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"Раньше более пятисот жителей села Краснополка получали профильную помощь в старом медпункте, который находился в неприспособленном помещении. С началом работы нового здания условия оказания медпомощи будут значительно лучше", - приводит пресс-служба слова фельдшера ФАПа Валентины Николаевой.
По словам старосты села Краспополка Алексея Малина, его жители очень ждут открытия нового ФАПа, где медпомощь будут получать не только взрослые, но и дети.
"Иногда в зимнее время приходилось перестраивать работу медпункта, потому что в старом здании печное отопление, и зимой было прохладно. Теперь людей будут обслуживать в комфортном, современном, теплом и уютном помещении с газовым отоплением", - рассказал он.
Как отметили в пресс-службе, модернизация первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности и качества оказываемой медпомощи в регионе. Всего до конца года в Ульяновской области должны завершить строительство еще 15 ФАПов.
 
Ульяновская областьОбществоКарсунский районСтроительство
 
 
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