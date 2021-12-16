https://ria.ru/20211216/stroitelstvo-1764053760.html

В Ульяновской области до конца года завершат строительство еще 15 ФАПов

В Ульяновской области до конца года завершат строительство еще 15 ФАПов - РИА Новости, 16.12.2021

В Ульяновской области до конца года завершат строительство еще 15 ФАПов

Более пятисот жителей села Краснополка Карсунского района Ульяновской области начнут получать медицинскую помощь в новом ФАПе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:40

2021-12-16T14:40

2021-12-16T14:40

ульяновская область

общество

карсунский район

строительство

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УЛЬЯНОВСК, 16 дек – РИА Новости. Более пятисот жителей села Краснополка Карсунского района Ульяновской области начнут получать медицинскую помощь в новом ФАПе, сообщает пресс-служба регионального правительства.На строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения в Ульяновской области" нацпроекта "Здравоохранение" было выделено более 7,5 миллионов рублей, работы начались весной текущего года. После лицензирования, закупки медоборудования и мебели, учреждение откроется для приема пациентов, уточняет пресс-служба со ссылкой на данные министерства здравоохранения региона."Раньше более пятисот жителей села Краснополка получали профильную помощь в старом медпункте, который находился в неприспособленном помещении. С началом работы нового здания условия оказания медпомощи будут значительно лучше", - приводит пресс-служба слова фельдшера ФАПа Валентины Николаевой.По словам старосты села Краспополка Алексея Малина, его жители очень ждут открытия нового ФАПа, где медпомощь будут получать не только взрослые, но и дети.Как отметили в пресс-службе, модернизация первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности и качества оказываемой медпомощи в регионе. Всего до конца года в Ульяновской области должны завершить строительство еще 15 ФАПов.

https://ria.ru/20211203/gazifikatsiya-1762067084.html

карсунский район

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общество, карсунский район, строительство