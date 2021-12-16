https://ria.ru/20211216/strelba-1764061539.html

Защита не будет делать акцент на болезни открывшего стрельбу в МФЦ в Москве

Защита не будет делать акцент на болезни открывшего стрельбу в МФЦ в Москве - РИА Новости, 16.12.2021

Защита не будет делать акцент на болезни открывшего стрельбу в МФЦ в Москве

Защита не планирует акцентировать внимание на психическом заболевании Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:10

2021-12-16T15:10

2021-12-16T15:10

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Защита не планирует акцентировать внимание на психическом заболевании Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, заявил РИА Новости в четверг адвокат обвиняемого Петр Колдов."Нет. Он [Глазов] говорит, что он и до этого был здоров, и сейчас здоров", - сказал адвокат, отвечая РИА Новости на вопрос о намерениях выстраивать линию защиты с уклоном на психические отклонения Глазова.При этом, по закону, если психолого-психиатрическая экспертиза подтвердит, что Глазов в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии или после самого события у него наступило психическое расстройство, то это будет являться основанием для назначения ему принудительного лечения. Сроки такого лечения уже выставляют врачи.

https://ria.ru/20211210/strelba-1763053578.html

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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы