https://ria.ru/20211216/strelba-1764044471.html

Устроивший стрельбу в московском МФЦ психически болен, заявил адвокат

Устроивший стрельбу в московском МФЦ психически болен, заявил адвокат - РИА Новости, 16.12.2021

Устроивший стрельбу в московском МФЦ психически болен, заявил адвокат

Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов страдает серьезным психическим заболеванием, хотя сам считает, что "здоров абсолютно", рассказал... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:56

2021-12-16T13:56

2021-12-16T14:05

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов страдает серьезным психическим заболеванием, хотя сам считает, что "здоров абсолютно", рассказал РИА Новости в четверг адвокат фигуранта Петр Колдов."Да, у него психическое заболевание. Диагноз поставлен с 2009 года. Это серьезное заболевание, он состоит на учете. Его позиция такая: он не отрицает, что у него есть заболевание, не отрицает, что лежал в больнице, но считает, что и тогда, и сейчас он здоров абсолютно", - сказал защитник.При этом ранее источник РИА Новости заявлял, что Глазов после поимки оказался не в себе – не смог объяснить свои действия и мотивы, говорил про коронавирус и всемирный заговор. Официальным подтверждением информации о психической болезни от правоохранителей РИА Новости пока не располагает. В СК РФ ранее сообщали, что мужчине будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза - впрочем, это делается всегда при расследовании убийств.На прошлой неделе, 7 декабря, 45-летний житель Москвы Сергей Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский", еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, были ранены.Сам Глазов в беседе с членами ОНК Москвы ранее заявил, что признает вину, а причиной конфликта назвал нежелание надевать маску.Мужчине предъявлено обвинение по трем уголовным статьям – убийство двух и более лиц, покушение на убийство и оборот оружия. Ему грозит пожизненный срок в колонии – но только в случае, если он будет признан вменяемым.

https://ria.ru/20211210/strelba-1763053578.html

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

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стрельба в мфц на юго-востоке москвы, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия