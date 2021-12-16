https://ria.ru/20211216/strategiya-1764138860.html
Набсовет АСИ поддержал стратегию развития агентства, заявил Путин
Набсовет АСИ поддержал стратегию развития агентства, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2021
Набсовет АСИ поддержал стратегию развития агентства, заявил Путин
Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), заседание которого провел президент РФ Владимир Путин, поддержал проект стратегии агентства до... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:13
2021-12-16T22:13
2021-12-16T22:13
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), заседание которого провел президент РФ Владимир Путин, поддержал проект стратегии агентства до 2024 года."Мы хотим вас поблагодарить за работу за прошедший период, и мы поддерживаем ваше предложение о стратегии развития", - сказал Путин, обращаясь к гендиректору АСИ Светлане Чупшевой.Новая стратегия предусматривает целый ряд новых инициатив.
https://ria.ru/20211216/intellekt-1764132792.html
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Набсовет АСИ поддержал стратегию развития агентства, заявил Путин
Путин сообщил, что набсовет АСИ поддержал стратегию развития агентства до 2024 года