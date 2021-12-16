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Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС
Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС - РИА Новости, 16.12.2021
Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что отнеслась бы осторожно к предложению добровольного страхования непривитых, ведь болезнь может протекать, в том... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:57
2021-12-16T14:57
2021-12-16T14:57
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что отнеслась бы осторожно к предложению добровольного страхования непривитых, ведь болезнь может протекать, в том числе, долго, это очень дорого."Я бы отнеслась к этому достаточно осторожно, поскольку в Российской Федерации установлена бесплатная помощь, ковид лечится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. И я с осторожностью прошу вас к этому относиться, имея в виду следующее, болезнь может протекать по-разному, включая долгое пребывание в реанимации, и тогда это будет стоить очень дорого, и я не знаю, какое должно быть страховое обеспечение у человека, чтобы он смог заплатить за такого рода медицинскую помощь", - сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
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Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС
Вице-премьер Голикова: отнеслась бы с осторожностью к идее внести COVID-19 в полис ДМС