https://ria.ru/20211216/strakhovanie-1764057967.html

Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС

Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС - РИА Новости, 16.12.2021

Голикова прокомментировала идею внести COVID-19 в полис ДМС

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что отнеслась бы осторожно к предложению добровольного страхования непривитых, ведь болезнь может протекать, в том... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:57

2021-12-16T14:57

2021-12-16T14:57

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что отнеслась бы осторожно к предложению добровольного страхования непривитых, ведь болезнь может протекать, в том числе, долго, это очень дорого."Я бы отнеслась к этому достаточно осторожно, поскольку в Российской Федерации установлена бесплатная помощь, ковид лечится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. И я с осторожностью прошу вас к этому относиться, имея в виду следующее, болезнь может протекать по-разному, включая долгое пребывание в реанимации, и тогда это будет стоить очень дорого, и я не знаю, какое должно быть страховое обеспечение у человека, чтобы он смог заплатить за такого рода медицинскую помощь", - сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20210722/testy-1742358000.html

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