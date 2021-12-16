https://ria.ru/20211216/stingrey-1764002298.html

Джоанна Стингрей: настоящий рок не умрет никогда

Джоанна Стингрей: настоящий рок не умрет никогда - РИА Новости, 16.12.2021

Джоанна Стингрей: настоящий рок не умрет никогда

Будучи одним из самых известных популяризаторов советской рок-музыки на Западе, певица, музыкальный продюсер и писательница Джоанна Стингрей сумела доказать... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:00

2021-12-16T12:00

2021-12-16T12:01

интервью

интервью - культура

музыка

джоанна стингрей

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Будучи одним из самых известных популяризаторов советской рок-музыки на Западе, певица, музыкальный продюсер и писательница Джоанна Стингрей сумела доказать людям по ту сторону "железного занавеса", что советский рок может находить отклик в сердце любого человека вне зависимости от гражданства и национальности. Много лет спустя Стингрей написала об этом несколько книг, в которых представила не публиковавшиеся ранее материалы из личных архивов. Певица рассказала корреспонденту РИА Новости о вещах, по которым скучает в современной России, дружеском воссоединении с известными российскими рок-музыкантами, а также о планах выпустить книгу к 60-летнему юбилею со дня рождения Виктора Цоя. Беседовала Карина Лаврова.– Джоанна, свою первую неделю в России в 1984 году вы провели в Москве и Санкт-Петербурге. Каким было ваше первое впечатление об этих городах и стране в целом?– Мой отец снял документальный фильм "Угроза коммунизма", который во многом был антисоветской пропагандой. Отец говорил мне о том, что СССР – это жуткое место, что к людям здесь плохо относятся, он буквально призывал меня никогда не выезжать за "железный занавес". Когда я впервые посетила Россию, а именно Москву, мне показалось, что все было именно так, как он говорил. Люди в экскурсионном автобусе, отеле, на улице выглядели неприветливо, атмосфера была недружелюбной. Сначала я даже подумала, что больше никогда не вернусь сюда. У нас была автобусная экскурсия с гидом, он показал нам несколько интересных локаций, например, Красную площадь и Храм Василия Блаженного. Это было великолепно. Конечно, мое отношение к Советскому Союзу изменилось, когда я оказалась в Ленинграде.– Вы совсем недавно посещали Россию. Сильно ли изменилась в наши дни страна по сравнению с СССР? Возможно, вам не хватает чего-то, что перестало существовать в современной России?– Я немного скучаю по тому времени, когда в ГУМе были русские магазины. Сейчас этот универмаг похож на Родео Драйв в Беверли Хиллс – множество дорогих магазинов, Gucci, Hermès, однако в советские времена в ГУМе была куча прилавков, где торговали российскими товарами. Я также скучаю по временам, когда в России было меньше рекламы. Сейчас Москва похожа на Нью-Йорк, Лондон, в принципе, на любой мегаполис. Конечно, все это благодаря рекламе – баннерам, видеорекламе. Кроме того, я скучаю по временам, когда в Москве не было пробок, и движение было не настолько затруднено. Конечно, я бы не хотела вернуться в эпоху коммунизма, но сейчас в Москве просто невероятные пробки, кстати, так же, как и в Лос-Анджелесе, поэтому передвигаться на машине просто невозможно. Как по мне, именно Санкт-Петербург все же сумел сохранить в себе его магию, прежнюю атмосферу. Москва же для меня стала большим мегаполисом, как Нью-Йорк. Конечно, и Москва, и Петербург хороши тем, что теперь в них есть все – пятизвездочные отели, потрясающие рестораны – много хорошего, чего не существовало в СССР.– Вы были частым гостем в Советском Союзе и в России. Удалось ли вам познать загадочную русскую душу, поняли ли вы, в чем заключается ее секрет?– Думаю, что именно поэтому я и продолжила возвращаться в Россию: когда я встретила Гребенщикова и других замечательных ребят, то сумела прочувствовать русскую душу – такую глубокую, чистую, экспрессивную. Когда я впервые оказалась в России, я была очень юна – мне было всего 23 года. В каком-то смысле я была человеком поверхностным: не понимала жизнь, не понимала, что делаю. Энергия русских настолько меня захватила, что я почувствовала себя частью чего-то большего, поэтому продолжила возвращаться. Знаете, в процессе написания моих книг, мемуаров, я на самом деле поняла, что за все годы, проведенные в России, в частности за 80-е, я осознала, как много существует интерпретаций слова "свобода". Я думала, что я, американка, свободна ввиду определенных правил, царивших на территории США, которые априори давали жителям страны много свободы. Для русских же гораздо важнее свобода души, свобода духа. Я благодарна русским за то, что они хорошо понимают, насколько это важно.– Безусловно ваш вклад в популяризацию советской рок-музыки на Западе был очень значительным. Можете ли вы сказать, что рок-музыка была своего рода каналом связи между советским и американским поколениями того времени?– Я в этом уверена. Думаю, что в 80-е годы, в период холодной войны, жителям США и России было гораздо проще понять, что у них есть нечто общее, именно благодаря рок-музыке, а не тому, о чем дискутировали политики. Рок-музыка бескорыстна. Люди, которые слушают рок, делают его частью своей жизни, эта музыка становится для них очень важной. Альбом Red Wave (вышедший в 1986 году в США и Канаде сборный альбом с композициями четырёх советских рок-групп, в частности, "Аквариум", "Кино", "Алиса", "Странные игры" – ред.) позволил американцам увидеть, что в России живут точно такие же люди, как и они. Борис Гребенщиков всегда думал, что рок-музыка – это отличный мост, соединяющий людей, и я искренне верю в то, что это так.– Вы дружили со многими легендами русского рока: Борис Гребенщиков, Константин Кинчев… Удалось ли вам сохранить дружеские отношения с кем-то до настоящего времени?– Да! Я уехала из России в 1996 году вместе с дочерью. В то время мы с друзьями из России были разобщены, так как не существовало интернета, айфонов. Когда я уехала, я оставила Россию и в каком-то смысле начала новую жизнь. Однако пять или шесть лет назад, когда я решила отсканировать тысячи моих фотографий и сделать вебсайт, я была поражена тем, как много русских хотят увидеть эти архивные фотографии. Тогда я подумала о том, что мои русские друзья могут быть зарегистрированы на Facebook. Я нашла Бориса Гребенщикова и Гарика Сукачева, вышла с ними на связь, и мы воссоединились. Я снова стала близка с каждым из них настолько, насколько была когда-то. Каждый из них является большой частью меня, какой я была и какая есть сейчас, у меня до сих пор столько общего с Гребенщиковым, Курехиным, Каспаряном, Цоем. С Борисом (Гребенщиковым – ред.) мы поддерживаем связь по WhatsApp, он присылает мне фотографии, сообщения. Я вижусь с Юрием (Каспаряном – ред.) каждый раз, когда приезжаю в Россию, иногда звоню ему в WhatsApp. Мы до сих пор близкие друзья, я знаю и люблю его жену Наташу. Также я общаюсь с Гариком Сукачевым и Виктором Сологубом.Когда мои книги начали выходить в России три года назад, я стала лично общаться с моими старыми друзьями с глазу на глаз. Единственным, с кем мне не удавалось встретиться, был Кинчев, потому что он живет за пределами Петербурга. Я не видела его примерно 25-30 лет. В последний раз, когда я была в России в августе, проходил большой концерт и масштабное мероприятие (специальный выпуск передачи "Квартирник у Маргулиса", посвященный 40-летию Ленинградского рок-клуба – ред.) в рок-клубе. Кинчев был там, и именно он оставался тем самым последним звеном из моих старых друзей, с которым мне оставалось воссоединиться. Я увидела Кинчева, и у меня возникло чувство, будто мы не виделись месяц или около того, но никак не 25 лет. У меня особые чувства ко всем моим русским друзьям. Каждый раз, когда мы встречаемся, я чувствую, что между нами все та же энергия. Кинчев был большой частью моей жизни, и я очень рада, что мне удалось наладить связь со всеми старыми друзьями. Так как это был юбилей рок-клуба, мы все пришли туда. Я не была в таких местах примерно 30 лет. Кинчев выступал на этом концерте, он репетировал. Я поднялась на сцену, мне поставили стул напротив него и его группы так, что я стала их единственным зрителем. Так мы с ним встретились, обнялись, а затем разговаривали за сценой.– За последние несколько лет в России издано четыре книги, над которыми вы работали. Совсем скоро выйдет пятая – "Русский рок: Конец андеграунда". Что вдохновило вас на создание ваших книг-альбомов о русском роке? Как бы вы описали вашу новую книгу, в чем ее особенность?– После того, как примерно пять лет назад я создала свой сайт и поняла, насколько сильно русские люди ностальгируют по ленинградскому року 80-х, я поняла, что люди хотят узнать каково это – быть в окружении Гребенщикова, Кинчева, Цоя. Я всегда хотела написать книгу, и этот период стал подходящим временем. Воплотить мою задумку мне помогла моя дочь. Я просто хотела рассказать свою историю. Первые две книги ("Стингрей в Стране Чудес" и "Стингрей в Зазеркалье" – ред.) – это мои мемуары, затем я выпустила фотокниги с интервью и документами ("Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы" и "Подлинная история русского рока" – ред.). Они описывали события в хронологическом порядке. Третья книга ("Русский рок. Конец андерграунда. Фотографии. Интервью. Документы" – ред.) начинается с событий 1987 года. Это был один из худших периодов моей жизни: мне пришлось уехать из России будучи уже помолвленной, а затем вернуться, чтобы выйти замуж за Юрия (Каспаряна – ред.) уже в следующем году, ведь в начале 1987 мне отказали в визе. Эта книга о том, как это произошло, о том, как я просила американских сенаторов помочь мне вернуться в Россию. Спустя примерно полгода мне это удалось. Состоялось несколько концертов, прошли свадьба и празднество по ее случаю, все это будет описано в следующей книге. Она интересна с точки зрения того, что начинается с рассказа об очень плохом периоде в моей жизни, когда мне не разрешали вернуться в Россию. Однако затем я рассказываю о свадьбе, которая была лучшим на тот момент событием. Все хорошее и все плохое переплетается в рамках одной книги. В 1987 началась перестройка, и все мои друзья уже начали ездить в туры, Цой снялся в фильме "Асса" и начал сниматься в "Игле". Даже несмотря на то, что мне отказали в визе, конец андреграунда для русского рока пришелся именно на 1987 год.– Какую часть работы над книгой вы бы назвали самой сложной?– Когда я начинаю работать над новой книгой, мне здорово помогает упорядочить мысли просмотр огромного количества сохраненных мной фотографий и видео. Я делаю это на протяжении многих недель, и должна сказать, что именно видео помогают мне вспомнить то, что я уже забыла, например, какие-то отдельные эпизоды, забавные моменты со свадьбы с Юрием. Самая сложная часть работы над книгой – это определить, к какому периоду относятся те или иные фотографии, в каком порядке они должны располагаться. Хорошо, что у меня есть видео! Я сохранила так много записей со свадьбы и свадебного концерта, со специального обеда в доме Юрия перед свадьбой. Работа с видео – это длительный процесс, который помогает все упорядочить. Я занимаюсь этим на протяжении 4-5 месяцев.– То есть это самое сложное?– Однозначно. Я всегда прошу помощи у людей. Алексей Ипатовцев-Ипатов, пресс-секретарь Гребенщикова, всегда может подсказать мне, к какому периоду относятся те или иные материалы, если я сама не уверена. Переводчик Алекс Кан занимается переводом всех моих книг, мы всегда на связи. На нашей свадьбе было много людей и, к сожалению, я забыла, как их зовут, кем они были. Он помогает мне это выяснить, поэтому могу сказать, что над книгами я работаю не одна. В первых двух книгах-альбомах я опубликовала интервью с рокерами, которые вместе с сестрой брала в 80-х. В этой книге, посвященной свадьбе, нет таких интервью. Вместо этого, я попросила моих друзей написать короткие истории-воспоминания о свадьбе. Свои записи оставили Борис Гребенщиков, Юрий Каспарян, многие другие друзья.– Хорошо, в таком случае, в чем заключается самая приятная часть работы над книгами?– Я бы сказала, что это снова мысленно проживать те прекрасные моменты. Когда я собираю все вместе и смотрю на фотографии и видео, я возвращаюсь в те времена. Я будто бы вижу, как Виктор шутит со мной, чтобы скоротать время, будто смотрю на счастливое лицо Юрия, который вот-вот станет моим мужем, будто вижу Бориса в костюме и с шарфом. Я сразу вспоминаю о том, насколько мы были счастливы тогда. У нас была большая свадьба в стиле рок. Мне очень приятно предаваться воспоминаниям несмотря на то, что мы с Юрием уже не вместе, несмотря на то, что кого-то из наших друзей уже нет в живых. Эти воспоминания будто снова оживают внутри меня.– Сейчас многие верят в то, что настоящий рок мертв. Согласны ли вы с этим утверждением?– Я не думаю, что рок-музыка когда-либо умрет. Рок-музыка существует всегда, но по-настоящему яркие моменты в истории рок-музыки случаются в определенный период, чтобы затем стать классикой. Например, в США это рок 60-х. Именно поэтому у нас до сих пор снимают документальные фильмы о музыке этого времени, пишут книги. В России такой период – это ленинградский рок 80-х. Именно по этой музыке ностальгируют русские. Это не значит, что сейчас в России, Европе и США нет рока, это значит, что нет именно такого рока, который бы звучал просто невероятно и затрагивал сердца. Я думаю, что такой рок еще появится, но мы не можем искусственно создать нужный момент для его появления. Такой рок наполняет сердца людей и помогает людям. Ввиду пандемии, политической ситуации в мире сейчас, людям не хватает чего-то по-настоящему вдохновляющего. Возможно именно сейчас настоящий рок возродится и займет свое место в наших сердцах. Как говорит Борис: "Рок-н-ролл не умрет никогда"! Люди говорят, что рок мертв, но он будет жить вечно.– Вы слышали современный русский рок? Если да, то что вы можете сказать о нем, в чем его особенность по сравнению с русским роком, который существовал в СССР?– Я не слышала практически ничего из современного рока, я не слушаю радио, так как там проигрывают рэп, который мне не очень нравится. Моя дочь как-то наигрывала что-то из русской поп-музыки – она забавная, но я не слушаю ее. Вместо этого я всегда рада ознакомиться с новыми работами моих друзей, например, я слушаю, что выпускает Борис (Гребенщиков – ред.), иногда он отправляет мне, также я смотрю видео Гарика (Сукачева – ред.). Когда я была на том мероприятии в рок-клубе, я слышала, как исполняет свои композиции группа ДДТ, например. Мне все же ближе "старый" рок. Не могу не отметить творчество группы "Кино" – чувствую невероятную радость, когда люди со всех уголков Земли, из разных стран, слушают песни этой группы, это что-то невероятное.– Вы – музыкант, ваши друзья также являются известными музыкантами. Как вы думаете, что делает артиста успешным, какие качества помогают оставаться на вершине и не исчезнуть со звездного Олимпа после выпуска пары песен?– Конечно, это честность. Так как рок-музыка превратилась в бизнес, что случилось в США в 80-е, а в России в 90-е, многие группы пытаются написать именно хит. Они постоянно думают о том, как написать песню, которую будут слушать все и каждый. Однако настоящий рок, который остается в сердцах навсегда и становится классикой, создается из чистых побуждений, когда человек искренне пишет о том, что на самом деле чувствует, что происходит в его жизни. Ввиду того, что в 80-е рокеры в России не могли заработать на своей музыке, не могли выступать официально, у них не было коммерческого смысла творить, однако они все продолжали делать это. Борис буквально питается рок-музыкой на завтрак, обед и ужин. Ему наплевать, станет ли та или иная его песня хитом, ему просто нужно самовыразиться через музыку. Я думаю, что именно так и создается настоящий рок. То же самое происходило в Америке в 60-е, когда музыканты писали от чистого сердца. Они создавали что-то гораздо более весомое, чем просто хит.Перед тем, как я приехала в Россию и встретила Бориса и других ребят, я считала себя рок-звездой. Я записывала песни, выступала в известном клубе Studio 54 и считала себя настоящей рок-звездой. На самом деле я не была ею ни секунды. Все, что я делала, было очень поверхностным, будто бы я хотела, чтобы мне просто поверили. Когда я повстречала Бориса и услышала его музыку, я подумала: "Вот это настоящий рок!". Только спустя много лет, проведенных в компании Бориса и других музыкантов, я на самом деле почувствовала себя рок-исполнительницей.– Не могли бы вы поделиться с нами своими планами на будущее? Над чем вы планируете работать?– Я планирую выпустить еще несколько книг. Как я уже сказала, я издаю их в хронологическом порядке, поэтому следующая книга должна была охватить период 1988-1989, когда Виктор, Борис, Юрий и Константин приехали в США. Тем не менее, я сделаю отступление от хронологического порядка ввиду того, что в следующем году, в июне, 60 лет могло бы исполниться Виктору Цою. Моя следующая книга будет полностью посвящена Виктору, я хочу отдать ему дать уважения, как моему замечательному другу. В дальнейшем я также надеюсь на выпуск еще двух книг, чтобы завершить мою историю. Я также планирую экранизировать мои приключения, посмотрим, что из этого выйдет, ведь это достаточно длительный процесс. У меня уже есть соглашение с американской производственной компанией Anonymous Content, а также с российской компанией Hype Production, поэтому, надеюсь, мы увидим мою историю по телевизору.

https://ria.ru/20211215/muzyka-1763879565.html

https://ria.ru/20211116/grebenschikov-1758180852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/muzyka-1736258226.html

https://ria.ru/20211007/serial-1753536473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/1750153351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью, интервью - культура, музыка, джоанна стингрей