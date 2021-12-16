Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211216/stavropole-1764050708.html
Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора
Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора - РИА Новости, 16.12.2021
Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора
Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей с 1 января 2022 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:28
2021-12-16T17:28
туризм
отдых
ставропольский край
новости - туризм
владимир владимиров
туристы
туризм
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144362/26/1443622623_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_9dd9632546a1cd745cadbd9c66fc8a10.jpg
ПЯТИГОРСК, 16 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей с 1 января 2022 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.По данным думы Ставрополья, до принятия изменений плата не взималась только с постоянно проживающих в городах-курортах края."Сегодня прошло очередное заседание краевой думы. Депутаты поддержали инициативу, которую внесло правительство региона – об освобождении всех жителей Ставрополья от уплаты курортного сбора. Считаю, что это справедливо", — написал Владимиров в инстаграме.По его мнению, ставропольчане не должны платить за отдых на своих же курортах. "А мы, тем временем, будем добиваться того, чтобы сам механизм курортного сбора был сохранен и после завершения эксперимента по его внедрению. Он в немалой степени помог обновлению, улучшению облика курортов края", — подчеркнул глава Ставрополья.По его словам, на полученные от сбора средства благоустроили и отремонтировали 70 туристических и культурных объектов на Кавминводах.
https://ria.ru/20211216/gretsiya-1763992967.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144362/26/1443622623_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_f055d74c78e542f39738516a66e0777e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отдых, ставропольский край, новости - туризм, владимир владимиров, туристы, туризм, курорт, курортный сбор
17:28 16.12.2021
 
Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора

Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей

© РИА Новости / Дмитрий Ахмадуллин / Перейти в фотобанкВид с крепостной стены на Ставрополь
Вид с крепостной стены на Ставрополь - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Ахмадуллин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей с 1 января 2022 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По данным думы Ставрополья, до принятия изменений плата не взималась только с постоянно проживающих в городах-курортах края.
"Сегодня прошло очередное заседание краевой думы. Депутаты поддержали инициативу, которую внесло правительство региона – об освобождении всех жителей Ставрополья от уплаты курортного сбора. Считаю, что это справедливо", — написал Владимиров в инстаграме.
По его мнению, ставропольчане не должны платить за отдых на своих же курортах. "А мы, тем временем, будем добиваться того, чтобы сам механизм курортного сбора был сохранен и после завершения эксперимента по его внедрению. Он в немалой степени помог обновлению, улучшению облика курортов края", — подчеркнул глава Ставрополья.
По его словам, на полученные от сбора средства благоустроили и отремонтировали 70 туристических и культурных объектов на Кавминводах.
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
14:12Туризм
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов
 
ТуризмОтдыхСтавропольский крайНовости - ТуризмВладимир ВладимировтуристыТуризмКурортКурортный сбор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson