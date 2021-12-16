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Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора
Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора - РИА Новости, 16.12.2021
Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора
Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей с 1 января 2022 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:28
2021-12-16T17:28
2021-12-16T17:28
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ПЯТИГОРСК, 16 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей с 1 января 2022 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.По данным думы Ставрополья, до принятия изменений плата не взималась только с постоянно проживающих в городах-курортах края."Сегодня прошло очередное заседание краевой думы. Депутаты поддержали инициативу, которую внесло правительство региона – об освобождении всех жителей Ставрополья от уплаты курортного сбора. Считаю, что это справедливо", — написал Владимиров в инстаграме.По его мнению, ставропольчане не должны платить за отдых на своих же курортах. "А мы, тем временем, будем добиваться того, чтобы сам механизм курортного сбора был сохранен и после завершения эксперимента по его внедрению. Он в немалой степени помог обновлению, улучшению облика курортов края", — подчеркнул глава Ставрополья.По его словам, на полученные от сбора средства благоустроили и отремонтировали 70 туристических и культурных объектов на Кавминводах.
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отдых, ставропольский край, новости - туризм, владимир владимиров, туристы, туризм, курорт, курортный сбор
Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора
Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей
ПЯТИГОРСК, 16 дек — РИА Новости. Власти Ставропольского края освободили от уплаты курортного сбора местных жителей с 1 января 2022 года, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По данным думы Ставрополья, до принятия изменений плата не взималась только с постоянно проживающих в городах-курортах края.
"Сегодня прошло очередное заседание краевой думы. Депутаты поддержали инициативу, которую внесло правительство региона – об освобождении всех жителей Ставрополья от уплаты курортного сбора. Считаю, что это справедливо", — написал Владимиров в инстаграме.
По его мнению, ставропольчане не должны платить за отдых на своих же курортах. "А мы, тем временем, будем добиваться того, чтобы сам механизм курортного сбора был сохранен и после завершения эксперимента по его внедрению. Он в немалой степени помог обновлению, улучшению облика курортов края", — подчеркнул глава Ставрополья.
По его словам, на полученные от сбора средства благоустроили и отремонтировали 70 туристических и культурных объектов на Кавминводах.