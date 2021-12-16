https://ria.ru/20211216/stavka-1764071350.html

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне - РИА Новости, 16.12.2021

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, следует из... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:00

2021-12-16T16:00

2021-12-16T16:00

экономика

европа

ецб

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, следует из пресс-релиза регулятора.На нулевой отметке базовая ставка находится с марта 2016 года."Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и минус 0,5% соответственно. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% задолго до конца своего прогнозного периода и будет устойчивой до конца прогнозного периода", - говорится в сообщении.Отмечается, что ставка будет сохраняться на прежнем уровне и во время "переходного периода", который характеризуется инфляцией выше целевого уровня регулятора.В начале июля ЕЦБ скорректировал свою среднесрочную цель по инфляции до ровно 2% с прежней формулировки "чуть ниже 2%".

https://ria.ru/20211214/stavka-1763602055.html

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экономика, европа, ецб