https://ria.ru/20211216/solovev-1764034911.html

В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьевым

В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьевым - РИА Новости, 16.12.2021

В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьевым

Церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым завершилась в Москве, его отпевали в церкви Иоанна Богослова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:20

2021-12-16T13:20

2021-12-16T13:36

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сергей соловьев (режиссер)

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культура

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым завершилась в Москве, его отпевали в церкви Иоанна Богослова, передает корреспондент РИА Новости.Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Почтить его память пришли близкие, друзья и коллеги, в частности, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай и многие другие. Шакуров рассказал о многих талантах Соловьева и отметил, что "он был очень многосторонним, хорошим, замечательным парнем"."Он владел сценарным мышлением, естественно. Более того, он еще очень хорошо соображал как художник. Вы знаете, он же прекрасный фотограф. Ну и, конечно, если вы обратите внимание, посмотрите картины, весь музыкальный ряд в его фильмах, он так проработан, это практические отдельные произведения музыкальные, там ничего случайного по музыке нет. Даже в самых ранних его картинах, и в том числе в моей "Сто лет после детства", музыкальная составляющая была очень важной", - сказал Шакуров на церемонии прощания.Чухрай поделился своими воспоминаниями о Соловьеве во время учебы во ВГИКе. "Конечно, нам всем его будет не хватать. Я младше учился во ВГИКе, чем он, на пару-тройку курсов. Но мы всегда о нем знали. Он был самым молодым на своем курсе, он пришел просто мальчишкой туда. Михаил Ильич Ромм его взял на курс просто сразу после школы, потому что было понятно, что это яркая индивидуальность, что это очень самобытный художник поэтического склада", - отметил Чухрай.Позже Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа и долгое время преподавал в вузе, вел режиссерскую и актерскую мастерские. С 2019 года руководил "Театром-студией САС" в Москве. В его фильмографии более 20 работ, в частности, картины "Асса", "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.

https://ria.ru/20211214/solovev-1763613703.html

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общество, москва, вгик, сергей соловьев (режиссер), россия, культура