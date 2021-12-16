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В Липецкой области 11-летний школьник утонул в пруду
В Липецкой области 11-летний школьник утонул в пруду - РИА Новости, 16.12.2021
В Липецкой области 11-летний школьник утонул в пруду
Следователи объявили о проверке по факту гибели 11-летнего школьника, утонувшего в пруду в городе Елец Липецкой области, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:59
2021-12-16T17:59
2021-12-16T20:08
происшествия
елец
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Следователи объявили о проверке по факту гибели 11-летнего школьника, утонувшего в пруду в городе Елец Липецкой области, сообщает управление СК РФ по региону.Трагедия произошла в четверг днем в пруду Петровского парка Ельца на улице Ани Гайтеровой. "По версии следствия, мальчик в компании одноклассника после занятий в школе гуляли в городском парке. При катании по тонкому льду 11-летний школьник провалился недалеко от берега, оказавшись в холодной воде. Одноклассник попытался ему помочь, но безуспешно", - говорится в сообщении. Тело ребенка спасатели подняли с глубины пять метров."В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность в местах массового пребывания людей", - сообщает следственное управление.На месте происшествия работают следователи. Опрашиваются родители ребенка, свидетели и очевидцы произошедшего. Для установления точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20211013/tambov-1754383527.html
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происшествия, елец, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:59 16.12.2021 (обновлено: 20:08 16.12.2021)
В Липецкой области 11-летний школьник утонул в пруду
Следователи проведут проверку из-за гибели 11-летнего школьника в пруду в Ельце