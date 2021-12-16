https://ria.ru/20211216/smert-1764101931.html

В Липецкой области 11-летний школьник утонул в пруду

В Липецкой области 11-летний школьник утонул в пруду - РИА Новости, 16.12.2021

В Липецкой области 11-летний школьник утонул в пруду

Следователи объявили о проверке по факту гибели 11-летнего школьника, утонувшего в пруду в городе Елец Липецкой области, сообщает управление СК РФ по региону. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:59

2021-12-16T17:59

2021-12-16T20:08

происшествия

елец

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 16 дек - РИА Новости. Следователи объявили о проверке по факту гибели 11-летнего школьника, утонувшего в пруду в городе Елец Липецкой области, сообщает управление СК РФ по региону.Трагедия произошла в четверг днем в пруду Петровского парка Ельца на улице Ани Гайтеровой. "По версии следствия, мальчик в компании одноклассника после занятий в школе гуляли в городском парке. При катании по тонкому льду 11-летний школьник провалился недалеко от берега, оказавшись в холодной воде. Одноклассник попытался ему помочь, но безуспешно", - говорится в сообщении. Тело ребенка спасатели подняли с глубины пять метров."В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность в местах массового пребывания людей", - сообщает следственное управление.На месте происшествия работают следователи. Опрашиваются родители ребенка, свидетели и очевидцы произошедшего. Для установления точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20211013/tambov-1754383527.html

https://ria.ru/20211205/serpukhov-1762261961.html

елец

липецкая область

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происшествия, елец, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия