https://ria.ru/20211216/sarmat-1764143579.html

Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году

Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году - РИА Новости, 16.12.2021

Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году

Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, сообщил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T23:26

2021-12-16T23:26

2021-12-16T23:32

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

россия

ужур

красноярский край

сергей каракаев

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда"."Задача: к концу 2022 года поставить первый полк в первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. Я считаю, что эта задача будет выполнена", - сказал Каракаев.По его словам, на сегодняшний день в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края ведутся работы по подготовке инфраструктуры для первого полка ракет "Сармат", а также работы по подготовке к летным испытаниям "Сармата".Каракаев напомнил, что "Сармат" - это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс заменит в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20211216/tsirkon-1763977950.html

россия

ужур

красноярский край

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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, россия, ужур, красноярский край, сергей каракаев