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Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году
Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году - РИА Новости, 16.12.2021
Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году
Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, сообщил... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T23:26
2021-12-16T23:32
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
россия
ужур
красноярский край
сергей каракаев
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда"."Задача: к концу 2022 года поставить первый полк в первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. Я считаю, что эта задача будет выполнена", - сказал Каракаев.По его словам, на сегодняшний день в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края ведутся работы по подготовке инфраструктуры для первого полка ракет "Сармат", а также работы по подготовке к летным испытаниям "Сармата".Каракаев напомнил, что "Сармат" - это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс заменит в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, россия, ужур, красноярский край, сергей каракаев
23:26 16.12.2021 (обновлено: 23:32 16.12.2021)
 
Полк ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году

Полк новейших ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году под Красноярском

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Красноярском крае, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда".
"Задача: к концу 2022 года поставить первый полк в первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. Я считаю, что эта задача будет выполнена", - сказал Каракаев.
По его словам, на сегодняшний день в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края ведутся работы по подготовке инфраструктуры для первого полка ракет "Сармат", а также работы по подготовке к летным испытаниям "Сармата".
Каракаев напомнил, что "Сармат" - это тяжелый ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс заменит в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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БезопасностьРакетные войска стратегического назначенияРоссияУжурКрасноярский крайСергей Каракаев
 
 
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