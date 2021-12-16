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США призывают ЕС ввести санкции против России из-за Украины, сообщили СМИ
США призывают ЕС ввести санкции против России из-за Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.12.2021
США призывают ЕС ввести санкции против России из-за Украины, сообщили СМИ
США подталкивают Евросоюз к подготовке антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, передает Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-16T22:00
2021-12-17T01:33
в мире
украина
сша
евросоюз
санкции
россия
киев
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. США подталкивают Евросоюз к подготовке антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, передает Блумберг со ссылкой на источники.Как считают в Штатах, ограничения должны коснуться энергетики и банковской сферы.При этом источники агентства отмечают, что Брюссель подходит к вопросу введения санкций более осторожно. В Евросоюзе предполагают, что слишком поспешное решение о введении мер может помешать усилиям по "разрешению кризиса с помощью дипломатии". По данным агентства, США и крупные европейские государства пытаются найти баланс между намерениями реализовать свои угрозы и продолжением дипломатического диалога с Москвой.В свою очередь, Вашингтон рассматривает такие меры как основной способ "сдерживания" России. В Штатах считают, что соглашение по введению определенных санкций против будет служить "четким сигналом" для президента России Владимира Путина, утверждает Блумберг.Санкционные меры против России из-за Украины, по информации агентства, уже обсуждались на переговорах между США, Великобританией, Германией, Францией и Италией, а также руководством Евросоюза.Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации на Украине, в которой призвали ЕС подготовить санкции против России в случае эскалации.Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, санкции, россия, киев, дмитрий песков
22:00 16.12.2021 (обновлено: 01:33 17.12.2021)
 
США призывают ЕС ввести санкции против России из-за Украины, сообщили СМИ

Bloomberg: США призвали ЕС к подготовке санкций против энергетики и банков РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. США подталкивают Евросоюз к подготовке антироссийских санкций из-за ситуации на Украине, передает Блумберг со ссылкой на источники.
Как считают в Штатах, ограничения должны коснуться энергетики и банковской сферы.
При этом источники агентства отмечают, что Брюссель подходит к вопросу введения санкций более осторожно. В Евросоюзе предполагают, что слишком поспешное решение о введении мер может помешать усилиям по "разрешению кризиса с помощью дипломатии". По данным агентства, США и крупные европейские государства пытаются найти баланс между намерениями реализовать свои угрозы и продолжением дипломатического диалога с Москвой.
В свою очередь, Вашингтон рассматривает такие меры как основной способ "сдерживания" России. В Штатах считают, что соглашение по введению определенных санкций против будет служить "четким сигналом" для президента России Владимира Путина, утверждает Блумберг.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
Санкционные меры против России из-за Украины, по информации агентства, уже обсуждались на переговорах между США, Великобританией, Германией, Францией и Италией, а также руководством Евросоюза.
Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию по ситуации на Украине, в которой призвали ЕС подготовить санкции против России в случае эскалации.
Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
В свою очередь, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где также возросло число западных инструкторов, указывали в МИД. По мнению главы ведомства Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Как считают в Кремле, Киев делает ставку на силовое решение. В российском МИД отмечали, что Украина сосредоточила на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
Вчера, 12:42
В Кремле назвали условия для диалога Путина с Зеленским
 
В миреУкраинаСШАЕвросоюзСанкцииРоссияКиевДмитрий Песков
 
 
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