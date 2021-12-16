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https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764136508.html
США ввели санкции против восьми технологических компаний Китая
США ввели санкции против восьми технологических компаний Китая - РИА Новости, 16.12.2021
США ввели санкции против восьми технологических компаний Китая
США ввели санкции против технологических компаний из Китая, сообщает министерство финансов. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:46
2021-12-16T22:24
в мире
сша
китай
санкции
гуанчжоу
каймановы острова
технологии
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США ввели санкции против технологических компаний из Китая, сообщает министерство финансов."Список китайских компаний военно-индустриального комплекса обновлен. Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами", - указывает сайт минфина.В список добавили компанию Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из ряда других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированную на Каймановых островах.Как пояснил минфин, указанные восемь китайских технологических компаний "активно поддерживают биометрическое наблюдение и слежку за этническими и религиозными меньшинствами в Китае, особенно за мусульманским уйгурским меньшинством в Синьцзяне".В минфине заявили, что решением хотели показать связь частных фирм оборонного сектора и наблюдений с правительством "для угнетения членов этнических и религиозных меньшинств".
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сша
китай
гуанчжоу
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в мире, сша, китай, санкции, гуанчжоу, каймановы острова, технологии
21:46 16.12.2021 (обновлено: 22:24 16.12.2021)
 
США ввели санкции против восьми технологических компаний Китая

Минфин США сообщил о введении санкций против восьми технологических компаний Китая

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США ввели санкции против технологических компаний из Китая, сообщает министерство финансов.
"Список китайских компаний военно-индустриального комплекса обновлен. Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами", - указывает сайт минфина.
В список добавили компанию Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из ряда других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированную на Каймановых островах.
Как пояснил минфин, указанные восемь китайских технологических компаний "активно поддерживают биометрическое наблюдение и слежку за этническими и религиозными меньшинствами в Китае, особенно за мусульманским уйгурским меньшинством в Синьцзяне".
В минфине заявили, что решением хотели показать связь частных фирм оборонного сектора и наблюдений с правительством "для угнетения членов этнических и религиозных меньшинств".
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
17:15
США ввели санкции против китайской Академии медицинских исследований
 
В миреСШАКитайСанкцииГуанчжоуКаймановы островаТехнологии
 
 
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