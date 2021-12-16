https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764136508.html

США ввели санкции против восьми технологических компаний Китая

США ввели санкции против восьми технологических компаний Китая - РИА Новости, 16.12.2021

США ввели санкции против восьми технологических компаний Китая

США ввели санкции против технологических компаний из Китая, сообщает министерство финансов. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:46

2021-12-16T21:46

2021-12-16T22:24

в мире

сша

китай

санкции

гуанчжоу

каймановы острова

технологии

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США ввели санкции против технологических компаний из Китая, сообщает министерство финансов."Список китайских компаний военно-индустриального комплекса обновлен. Добавлены организации в список управления по контролю за иностранными активами", - указывает сайт минфина.В список добавили компанию Cloudwalk Technology, базирующаяся в Гуанчжоу, шесть организаций из ряда других провинций и Yitu Ltd, зарегистрированную на Каймановых островах.Как пояснил минфин, указанные восемь китайских технологических компаний "активно поддерживают биометрическое наблюдение и слежку за этническими и религиозными меньшинствами в Китае, особенно за мусульманским уйгурским меньшинством в Синьцзяне".В минфине заявили, что решением хотели показать связь частных фирм оборонного сектора и наблюдений с правительством "для угнетения членов этнических и религиозных меньшинств".

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764091306.html

сша

китай

гуанчжоу

каймановы острова

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в мире, сша, китай, санкции, гуанчжоу, каймановы острова, технологии