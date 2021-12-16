https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764071147.html
Где "адские" санкции? На Украине обиделись на Байдена из-за России
Экс-депутат Рады обиделась на США за слишком мягкие антироссийские санкции - РИА Новости, 16.12.2021
Где "адские" санкции? На Украине обиделись на Байдена из-за России
Запад восемь лет угрожает России "адскими" санкциями, но не вводит их, заявила бывший депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-глава парламентского комитета... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:59
2021-12-16T15:59
2021-12-16T21:54
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Запад восемь лет угрожает России "адскими" санкциями, но не вводит их, заявила бывший депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко на конференции в Украинском кризисном медиацентре.Политик вспомнила, что в 2015 году Джо Байден, занимавший пост вице-президента США, обещал усилить антироссийские санкции."На Украине очень много кто от президентства Байдена ожидал, что это будет окно возможностей", — продолжила Гопко.Она пожаловалась на то, что Вашингтон за восемь лет не заставил Россию "вывести войска с временно оккупированных территорий", и заявила о наличии новых угроз. В заключение Гопко обвинила страны Запада в слабости.Отношения России и Украины ухудшились в том числе из-за гражданского противостояния в Донбассе. Украинские власти не раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российская сторона отвергает все нападки, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте.При этом Киев и страны Запада все время ставят Москве санкционные ультиматумы из-за "стягивания войск" к украинской границе. В Кремле на это неоднократно отвечали, что страна может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
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в мире, украина, сша, верховная рада украины, анна гопко, россия
15:59 16.12.2021 (обновлено: 21:54 16.12.2021)
Экс-депутат Рады обиделась на США за слишком мягкие антироссийские санкции
Экс-депутат Рады Гопко потребовала от США ввести "адские" санкции против России