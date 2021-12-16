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Новую систему местного самоуправления запустят в России в 2023 году
Новую систему местного самоуправления запустят в России в 2023 году - РИА Новости, 16.12.2021
Новую систему местного самоуправления запустят в России в 2023 году
Одноуровневую систему организации местного самоуправления запустят в России с 1 января 2023 году, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:03
2021-12-16T09:05
политика
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Одноуровневую систему организации местного самоуправления запустят в России с 1 января 2023 году, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.В четверг в Госдуму внесли законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас."Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года", - говорится в документе.Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом РФ. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.
https://ria.ru/20211029/samoupravlenie-1756868007.html
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политика, россия
09:03 16.12.2021 (обновлено: 09:05 16.12.2021)
 
Новую систему местного самоуправления запустят в России в 2023 году

Новую систему местного самоуправления запустят в России с 1 января 2023 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Одноуровневую систему организации местного самоуправления запустят в России с 1 января 2023 году, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
В четверг в Госдуму внесли законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
"Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года", - говорится в документе.
Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.
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Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом РФ. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.
Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.
Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.
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