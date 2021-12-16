https://ria.ru/20211216/samolet-1763992064.html

В Шереметьево самолет задел машину, обрабатывающую борт ото льда

В Шереметьево самолет задел машину, обрабатывающую борт ото льда - РИА Новости, 16.12.2021

В Шереметьево самолет задел машину, обрабатывающую борт ото льда

Пассажирский самолет Boeing 777, вылетавший из аэропорта Шереметьево в мексиканский Канкун, при рулении задел автомобиль, который обрабатывает воздушные суда от РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:37

2021-12-16T10:37

2021-12-16T10:57

происшествия

шереметьево (аэропорт)

boeing 777

новости - туризм

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 777, вылетавший из аэропорта Шереметьево в мексиканский Канкун, при рулении задел автомобиль, который обрабатывает воздушные суда от обледенения, - пострадал водитель машины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При рулении по ВПП Boeing 777 задел противообледенительный автомобиль", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ЧП пострадал водитель машины. Пострадавших на борту самолета нет."Boeing получил повреждения, для вылета пассажиров предоставят другой самолет. Вылет запланирован на 13.00 мск", - добавил собеседник агентства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), boeing 777, новости - туризм