https://ria.ru/20211216/samolet-1763992064.html
В Шереметьево самолет задел машину, обрабатывающую борт ото льда
В Шереметьево самолет задел машину, обрабатывающую борт ото льда - РИА Новости, 16.12.2021
В Шереметьево самолет задел машину, обрабатывающую борт ото льда
Пассажирский самолет Boeing 777, вылетавший из аэропорта Шереметьево в мексиканский Канкун, при рулении задел автомобиль, который обрабатывает воздушные суда от РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:37
2021-12-16T10:37
2021-12-16T10:57
происшествия
шереметьево (аэропорт)
boeing 777
новости - туризм
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 777, вылетавший из аэропорта Шереметьево в мексиканский Канкун, при рулении задел автомобиль, который обрабатывает воздушные суда от обледенения, - пострадал водитель машины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При рулении по ВПП Boeing 777 задел противообледенительный автомобиль", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ЧП пострадал водитель машины. Пострадавших на борту самолета нет."Boeing получил повреждения, для вылета пассажиров предоставят другой самолет. Вылет запланирован на 13.00 мск", - добавил собеседник агентства.
РИА Новости
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происшествия, шереметьево (аэропорт), boeing 777, новости - туризм
10:37 16.12.2021 (обновлено: 10:57 16.12.2021)
В Шереметьево самолет задел машину, обрабатывающую борт ото льда
В Шереметьево Boeing 777 задел машину, обрабатывающую борт ото льда