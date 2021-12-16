https://ria.ru/20211216/sachkov-1764087894.html

Основатель Group-IB заявил, что надеется избежать суда

Основатель Group-IB заявил, что надеется избежать суда - РИА Новости, 16.12.2021

Основатель Group-IB заявил, что надеется избежать суда

Основатель Group-IB Илья Сачков подтвердил, что предъявленное ему обвинение в госизмене не связано с деятельностью компании, и выразил надежду, что до суда дело РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:02

2021-12-16T17:02

2021-12-16T17:02

происшествия

технологии

group-ib

москва

владимир путин

московский городской суд

илья сачков

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Основатель Group-IB Илья Сачков подтвердил, что предъявленное ему обвинение в госизмене не связано с деятельностью компании, и выразил надежду, что до суда дело не дойдет, говорится в сообщении, переданном РИА Новости его адвокатами."На данный момент понятно лишь одно – текущее обвинение никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB. Это вселяет определенную надежду на то, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления", - рассказал предприниматель.Сегодня Мосгорсуд оставил Сачкова в СИЗО до 28 февраля.Ранее основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев.Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20211203/sachkov-1762126269.html

https://ria.ru/20211021/gosizmena-1755560996.html

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происшествия, технологии, group-ib, москва, владимир путин, московский городской суд, илья сачков, россия