https://ria.ru/20211216/sachkov-1764022472.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 16.12.2021

Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд признал законным решение о продлении до конца февраля содержания под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:31

2021-12-16T12:31

2021-12-16T12:31

происшествия

group-ib

москва

московский городской суд

илья сачков

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о продлении до конца февраля содержания под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Лефортовский суд Москвы 23 ноября продлил Сачкову содержание под стражей на три месяца, до 28 февраля 2022 года. "Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.Ранее Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев.Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По словам адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

https://ria.ru/20211123/sachkov-1760321720.html

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html

https://ria.ru/20211021/gosizmena-1755560996.html

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происшествия, group-ib, москва, московский городской суд, илья сачков