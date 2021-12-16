Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста основателю Group-IB Сачкову
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о продлении до конца февраля содержания под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Лефортовский суд Москвы 23 ноября продлил Сачкову содержание под стражей на три месяца, до 28 февраля 2022 года. "Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.
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Ранее Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев.
Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По словам адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
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Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
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