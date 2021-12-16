Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/sachkov-1764022472.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 16.12.2021
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова
Мосгорсуд признал законным решение о продлении до конца февраля содержания под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:31
2021-12-16T12:31
происшествия
group-ib
москва
московский городской суд
илья сачков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752286606_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_cab7dca9a79db57705c9cc87ce216788.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о продлении до конца февраля содержания под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Лефортовский суд Москвы 23 ноября продлил Сачкову содержание под стражей на три месяца, до 28 февраля 2022 года. "Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.Ранее Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев.Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По словам адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20211123/sachkov-1760321720.html
https://ria.ru/20211007/sachkov-1753500529.html
https://ria.ru/20211021/gosizmena-1755560996.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752267902_0:0:2843:2133_1920x0_80_0_0_5e706eeec2f28409f2edf9bfcff67393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, group-ib, москва, московский городской суд, илья сачков
12:31 16.12.2021
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя Group-IB Сачкова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста основателю Group-IB Сачкову

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о продлении до конца февраля содержания под стражей основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Лефортовский суд Москвы 23 ноября продлил Сачкову содержание под стражей на три месяца, до 28 февраля 2022 года. "Мосгорсуд оставил решение Лефортовского суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:48
Песков прокомментировал обращение основателя Group-IB к Путину
Ранее Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. Письмо Сачкова зачитал журналистам у суда в Москве его адвокат Сергей Афанасьев.
Сачкову грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Он был арестован в конце сентября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По словам адвоката бизнесмена Дмитрия Дихтяря, вину Сачков не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 13:36
В Кремле прокомментировали дело основателя Group-IB Сачкова
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:42
Основатель Group-IB не признал вину в госизмене
 
ПроисшествияGroup-IBМоскваМосковский городской судИлья Сачков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson