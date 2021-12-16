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Сколько будет стоить рубль в 2022 году

Инвестаналитик спрогнозировал, сколько будет стоить рубль в 2022 году - РИА Новости, 16.12.2021

Сколько будет стоить рубль в 2022 году

На курс рубля в 2022 году будут влиять монетарные решения Банка России, а также давить действия регуляторов развитых стран, отметил в беседе с агентством... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T04:19

2021-12-16T04:19

2021-12-16T04:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

ренессанс кредит

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На курс рубля в 2022 году будут влиять монетарные решения Банка России, а также давить действия регуляторов развитых стран, отметил в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков.По оценкам Чечушкова, с учетом других факторов – геополитики, пандемии, цен на сырье - курс рубля в 2022 году будет находится в диапазоне 70–77 за доллар и 79-87 за евро, оценивает перспективы рубля Чечушков.

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экономика, рубль, ренессанс кредит, россия