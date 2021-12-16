Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211216/rubl-1763965044.html
Сколько будет стоить рубль в 2022 году
Инвестаналитик спрогнозировал, сколько будет стоить рубль в 2022 году - РИА Новости, 16.12.2021
Сколько будет стоить рубль в 2022 году
На курс рубля в 2022 году будут влиять монетарные решения Банка России, а также давить действия регуляторов развитых стран, отметил в беседе с агентством... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T04:19
2021-12-16T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
ренессанс кредит
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/51/1528195121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8620981fe52b418b963aaaecf2c8b95c.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На курс рубля в 2022 году будут влиять монетарные решения Банка России, а также давить действия регуляторов развитых стран, отметил в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков.По оценкам Чечушкова, с учетом других факторов – геополитики, пандемии, цен на сырье - курс рубля в 2022 году будет находится в диапазоне 70–77 за доллар и 79-87 за евро, оценивает перспективы рубля Чечушков.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152819/51/1528195121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf2727ae5c3bfdf34f287b05c25cefb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рубль, ренессанс кредит, россия
04:19 16.12.2021
 
Инвестаналитик спрогнозировал, сколько будет стоить рубль в 2022 году

Инвестаналитик спрогнозировал курс доллара в 2022 году на уровне 70—77 рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрафик курса евро
График курса евро - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На курс рубля в 2022 году будут влиять монетарные решения Банка России, а также давить действия регуляторов развитых стран, отметил в беседе с агентством "Прайм" руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков.
По оценкам Чечушкова, с учетом других факторов – геополитики, пандемии, цен на сырье - курс рубля в 2022 году будет находится в диапазоне 70–77 за доллар и 79-87 за евро, оценивает перспективы рубля Чечушков.
"Учитывая сильные макропоказатели России, при благоприятных условиях на сырьевых рынках курс рубля может на какой-то период укрепиться и выйти за рамки диапазонов. В случае обострения геополитической ситуации и усиления санкционной риторики не исключены краткосрочные периоды с выходом курса за верхний уровень ценового диапазона", — предупреждает инвестиционный аналитик.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльРенессанс КредитРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма