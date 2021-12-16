13:54 16.12.2021 (обновлено: 14:13 16.12.2021)
YouTube объяснил удаление канала RT DE "нарушением условий использования"
YouTube: канал RT auf Sendung был удален за обход ранее наложенных ограничений
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. YouTube удалил канал RT auf Sendung в день запуска телевещания за обход ранее наложенных ограничений, так как в сентябре канал RT DE был удален с платформы и его владелец не может создавать новые каналы, заявили в пресс-службе YouTube.
"Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - говорится в сообщении.
В четверг телеканал RT сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания.
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.