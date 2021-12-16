https://ria.ru/20211216/rt-1764044143.html

YouTube объяснил удаление канала RT DE "нарушением условий использования"

YouTube объяснил удаление канала RT DE "нарушением условий использования" - РИА Новости, 16.12.2021

YouTube объяснил удаление канала RT DE "нарушением условий использования"

YouTube удалил канал RT auf Sendung в день запуска телевещания за обход ранее наложенных ограничений, так как в сентябре канал RT DE был удален с платформы и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:54

2021-12-16T13:54

2021-12-16T14:13

в мире

технологии

берлин (город)

германия

москва

маргарита симоньян

youtube

телеканал rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044564_0:183:3029:1887_1920x0_80_0_0_1531eaacf4248226525a8cb8fe7c5d5b.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. YouTube удалил канал RT auf Sendung в день запуска телевещания за обход ранее наложенных ограничений, так как в сентябре канал RT DE был удален с платформы и его владелец не может создавать новые каналы, заявили в пресс-службе YouTube.В четверг телеканал RT сообщил в своем Telegram-канале, что YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.

https://ria.ru/20211216/feyk-nyus-1764021122.html

берлин (город)

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, берлин (город), германия, москва, маргарита симоньян, youtube, телеканал rt, россия