10:29 16.12.2021 (обновлено: 11:45 16.12.2021)
Захарова прокомментировала запуск телеканала RT DE
Представитель МИД Захарова надеется, что суд по делу Хангошвили не приурочен к запуску RT DE
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что вынесение вердикта по делу Хангошвили и высылка российских дипломатов из Германии не были приурочены к запуску телеканала Russia Today на немецком языке, это было бы слишком цинично.
"Я всё-таки надеюсь, что в Берлине не приурочили вынесение вердикта по так называемому делу Хангошвили к запуску телеканала Russia Today на немецком языке. У меня есть всё-таки надежда, что не до такой степени цинизма дошли западные партнёры", - сказала она в эфире "Соловьев live".
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок.
RT в четверг запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.
Отмечается, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией - Германию, Австрию и Швейцарию. В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу.