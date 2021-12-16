https://ria.ru/20211216/rossiya-1764003449.html
Джабаров оценил идею сенаторов из США объявить Россию спонсором терроризма
Джабаров оценил идею сенаторов из США объявить Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 16.12.2021
Джабаров оценил идею сенаторов из США объявить Россию спонсором терроризма
В отличие от американского президента Джо Байдена, который ведет контакты по линии РФ-США, конгресс продолжает по инерции действовать в антироссийском ритме,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:21
2021-12-16T11:21
2021-12-16T11:26
в мире
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джо байден
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владимир джабаров
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В отличие от американского президента Джо Байдена, который ведет контакты по линии РФ-США, конгресс продолжает по инерции действовать в антироссийском ритме, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Сенаторы США предложили предоставить в будущем году военную помощь Украине в размере 450 миллионов долларов и закрепить за Россией статус "государства - спонсора терроризма"."Вряд ли пройдет этот акт, никаких оснований для него нет, скорее американцев можно в этом обвинить", - сказал Джабаров.Он подчеркнул, что в отличие от администрации Байдена, "которая начала какие-то контакты, переговоры (с РФ), конгресс по инерции, с опозданием, работает в антироссийском ритме".Администрация Джо Байдена уже продвинулась вперед, а американские законодатели опаздывают, заключил Джабаров.Киев и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в "агрессивных действиях" у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. В РФ также неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211215/rossiya-kitay-1763849312.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, евросоюз, владимир джабаров, северный поток — 2, россия
11:21 16.12.2021 (обновлено: 11:26 16.12.2021)
Джабаров оценил идею сенаторов из США объявить Россию спонсором терроризма
Сенатор Джабаров: конгресс США продолжает по инерции действовать в антироссийском ритме