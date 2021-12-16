09:16 16.12.2021 (обновлено: 09:17 16.12.2021)
Анкара рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы Стамбул — Ереван
Турция рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы из Стамбула в Ереван и обратно
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул
АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы Стамбул - Ереван - Стамбул, решение может быть принято в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Заявки авиакомпаний рассматриваются в Минтрансе и Главном управлении гражданской авиации Турции. В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - сказал Чавушоглу журналистам в ходе визита в ОАЭ. Его цитирует агентство Anadolu.
Ранее Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. В МИД Армении положительно оценили заявление министра иностранных дел Турции о назначении специального представителя для урегулирования отношений и подтвердили, что армянская сторона также назначит специального представителя для диалога.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.