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Анкара рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы Стамбул — Ереван
Анкара рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы Стамбул — Ереван - РИА Новости, 16.12.2021
Анкара рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы Стамбул — Ереван
Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы Стамбул - Ереван - Стамбул, решение может быть принято в ближайшие дни, заявил глава... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:16
2021-12-16T09:17
в мире
армения
стамбул
ереван
турция
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы Стамбул - Ереван - Стамбул, решение может быть принято в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Заявки авиакомпаний рассматриваются в Минтрансе и Главном управлении гражданской авиации Турции. В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - сказал Чавушоглу журналистам в ходе визита в ОАЭ. Его цитирует агентство Anadolu.Ранее Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. В МИД Армении положительно оценили заявление министра иностранных дел Турции о назначении специального представителя для урегулирования отношений и подтвердили, что армянская сторона также назначит специального представителя для диалога.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
https://ria.ru/20211213/spetspredstaviteli-1763563634.html
армения
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в мире, армения, стамбул, ереван, турция, мид турции, мевлют чавушоглу
09:16 16.12.2021 (обновлено: 09:17 16.12.2021)
 
Анкара рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы Стамбул — Ереван

Турция рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы из Стамбула в Ереван и обратно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул
Самолеты на перроне в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы Стамбул - Ереван - Стамбул, решение может быть принято в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Заявки авиакомпаний рассматриваются в Минтрансе и Главном управлении гражданской авиации Турции. В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - сказал Чавушоглу журналистам в ходе визита в ОАЭ. Его цитирует агентство Anadolu.
Ранее Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. В МИД Армении положительно оценили заявление министра иностранных дел Турции о назначении специального представителя для урегулирования отношений и подтвердили, что армянская сторона также назначит специального представителя для диалога.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 21:38
МИД Турции рассказал о перспективах нормализации отношений с Арменией
 
В миреАрменияСтамбулЕреванТурцияМИД ТурцииМевлют Чавушоглу
 
 
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