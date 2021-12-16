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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1764057203.html
Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона"
Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона" - РИА Новости, 16.12.2021
Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона"
Рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19 могут скорректировать после того, как получат дополнительную информацию об омикрон-штамме, заявила вице-премьер... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:54
2021-12-16T16:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
госдума рф
татьяна голикова
коронавирусы
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19 могут скорректировать после того, как получат дополнительную информацию об омикрон-штамме, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Как указала чиновница, в странах, где этот вариант SARS-CoV-2 достаточно распространился, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее — не дожидаясь шести месяцев."Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получению дополнительной информации",- сказала она во время выступления в Госдуме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом.
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коронавирус covid-19, общество, госдума рф, татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:54 16.12.2021 (обновлено: 16:37 16.12.2021)
 
Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона"

Вице-премьер Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19 могут скорректировать после того, как получат дополнительную информацию об омикрон-штамме, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Как указала чиновница, в странах, где этот вариант SARS-CoV-2 достаточно распространился, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее — не дожидаясь шести месяцев.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 17:47Распространение коронавируса
"Госуслуги" смогут выдавать сертификаты по антителам
"Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получению дополнительной информации",- сказала она во время выступления в Госдуме.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоГосдума РФТатьяна ГоликоваКоронавирусыРоссияКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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