https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1764057203.html

Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона"

Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона" - РИА Новости, 16.12.2021

Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за "омикрона"

Рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19 могут скорректировать после того, как получат дополнительную информацию об омикрон-штамме, заявила вице-премьер... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:54

2021-12-16T14:54

2021-12-16T16:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

госдума рф

татьяна голикова

коронавирусы

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Рекомендации по срокам ревакцинации от COVID-19 могут скорректировать после того, как получат дополнительную информацию об омикрон-штамме, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Как указала чиновница, в странах, где этот вариант SARS-CoV-2 достаточно распространился, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее — не дожидаясь шести месяцев."Пока у нас не распространен этот штамм, мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги. Возможно, наша позиция будет скорректирована по получению дополнительной информации",- сказала она во время выступления в Госдуме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом.

https://ria.ru/20211213/sertifikaty-1763522509.html

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