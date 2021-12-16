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В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса
В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса - РИА Новости, 16.12.2021
В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса
Школьника с ДЦП выгнали из автобуса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после того, как он пропустил остановку, после служебного расследования уволен... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:28
2021-12-16T21:30
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
андрей филатов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Школьника с ДЦП выгнали из автобуса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после того, как он пропустил остановку, после служебного расследования уволен кондуктор, сообщил журналистам директор автотранспортного предприятия "СПОПАТ" Игорь Артеменко.Ранее жительница Сургута в социальных сетях написала, что кондуктор выгнал ее сына, страдающего ДЦП, из автобуса после того, как школьник сделал замечание водителю, проехавшему мимо нужной остановки. Глава Сургута Андрей Филатов назвал произошедшее возмутительным и инициировал служебную проверку."В ходе служебного расследования был установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя. По результатам проверки кондуктор уволен. По работе водителя на данный момент проводится служебное расследование", — сказал Артеменко.Он от лица транспортного предприятия принес извинения молодому человеку и его родителям, отметив, что с сотрудниками будут проведены инструктажи о корректном поведении.Как добавили РИА Новости в прокуратуре округа, ведомство организовало проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовали и региональные следователи, по результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, андрей филатов
15:28 16.12.2021 (обновлено: 21:30 16.12.2021)
 
В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса

В Сургуте школьника с ДЦП выгнали из автобуса после того, как он пропустил остановку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди в автобусе
Люди в автобусе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Школьника с ДЦП выгнали из автобуса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после того, как он пропустил остановку, после служебного расследования уволен кондуктор, сообщил журналистам директор автотранспортного предприятия "СПОПАТ" Игорь Артеменко.
Ранее жительница Сургута в социальных сетях написала, что кондуктор выгнал ее сына, страдающего ДЦП, из автобуса после того, как школьник сделал замечание водителю, проехавшему мимо нужной остановки. Глава Сургута Андрей Филатов назвал произошедшее возмутительным и инициировал служебную проверку.
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"В ходе служебного расследования был установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя. По результатам проверки кондуктор уволен. По работе водителя на данный момент проводится служебное расследование", — сказал Артеменко.
Он от лица транспортного предприятия принес извинения молодому человеку и его родителям, отметив, что с сотрудниками будут проведены инструктажи о корректном поведении.
Как добавили РИА Новости в прокуратуре округа, ведомство организовало проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовали и региональные следователи, по результатам будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округАндрей Филатов
 
 
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