15:28 16.12.2021 (обновлено: 21:30 16.12.2021)
В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса
В Сургуте школьника с ДЦП выгнали из автобуса после того, как он пропустил остановку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Школьника с ДЦП выгнали из автобуса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после того, как он пропустил остановку, после служебного расследования уволен кондуктор, сообщил журналистам директор автотранспортного предприятия "СПОПАТ" Игорь Артеменко.
Ранее жительница Сургута в социальных сетях написала, что кондуктор выгнал ее сына, страдающего ДЦП, из автобуса после того, как школьник сделал замечание водителю, проехавшему мимо нужной остановки. Глава Сургута Андрей Филатов назвал произошедшее возмутительным и инициировал служебную проверку.
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"В ходе служебного расследования был установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя. По результатам проверки кондуктор уволен. По работе водителя на данный момент проводится служебное расследование", — сказал Артеменко.
Он от лица транспортного предприятия принес извинения молодому человеку и его родителям, отметив, что с сотрудниками будут проведены инструктажи о корректном поведении.
Как добавили РИА Новости в прокуратуре округа, ведомство организовало проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовали и региональные следователи, по результатам будет принято процессуальное решение.
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