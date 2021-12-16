https://ria.ru/20211216/rebenok-1764064149.html

В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса

В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса - РИА Новости, 16.12.2021

В Сургуте ребенка с ДЦП выгнали из автобуса

Школьника с ДЦП выгнали из автобуса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после того, как он пропустил остановку, после служебного расследования уволен... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:28

2021-12-16T15:28

2021-12-16T21:30

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

андрей филатов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Школьника с ДЦП выгнали из автобуса в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) после того, как он пропустил остановку, после служебного расследования уволен кондуктор, сообщил журналистам директор автотранспортного предприятия "СПОПАТ" Игорь Артеменко.Ранее жительница Сургута в социальных сетях написала, что кондуктор выгнал ее сына, страдающего ДЦП, из автобуса после того, как школьник сделал замечание водителю, проехавшему мимо нужной остановки. Глава Сургута Андрей Филатов назвал произошедшее возмутительным и инициировал служебную проверку."В ходе служебного расследования был установлено хамское поведение нашего кондуктора и непрофессиональное поведение нашего водителя. По результатам проверки кондуктор уволен. По работе водителя на данный момент проводится служебное расследование", — сказал Артеменко.Он от лица транспортного предприятия принес извинения молодому человеку и его родителям, отметив, что с сотрудниками будут проведены инструктажи о корректном поведении.Как добавили РИА Новости в прокуратуре округа, ведомство организовало проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовали и региональные следователи, по результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20200923/konduktor-1577633453.html

https://ria.ru/20211117/lipetsk-1759460764.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, андрей филатов