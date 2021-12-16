https://ria.ru/20211216/razboy-1764078534.html
Москвич ограбил девушку, приехавшую к нему после знакомства в Tinder
Москвич ограбил девушку, приехавшую к нему после знакомства в Tinder - РИА Новости, 16.12.2021
Москвич ограбил девушку, приехавшую к нему после знакомства в Tinder
Московский "ухажер" из Tinder ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему сразу после виртуального знакомства в популярном приложении, рассказал... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:25
2021-12-16T16:25
2021-12-16T16:34
происшествия
новосибирск
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский "ухажер" из Tinder ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему сразу после виртуального знакомства в популярном приложении, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел на Псковской улице в Северо-Восточном административном округе. На днях пострадавшая приехала в столицу, познакомилась в Tinder с тогда еще будущим злоумышленником и на следующий день согласилась приехать к нему домой, сказал собеседник агентства."Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым - им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу", - сказал собеседник агентства.После того как потерпевшая смогла вырваться, она стала стучаться в двери соседей и злоумышленник убежал. Один из жильцов сказал, что девушка разбудила его детей, и отказался пустить ее в тамбур, чтобы та смогла вызвать такси с другого, оставшегося у нее телефона. Так же поступила и пенсионерка из соседней квартиры, сказал источник. В итоге жертва ограбления спустилась на 10 этажей ниже, списалась с подругой в Instagram и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, вскоре злоумышленник был задержан. "В среду предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20211203/moshennichestvo-1761906440.html
https://ria.ru/20210513/lyubov-1732077256.html
новосибирск
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:25 16.12.2021 (обновлено: 16:34 16.12.2021)
Москвич ограбил девушку, приехавшую к нему после знакомства в Tinder
Житель Москвы ограбил девушку, познакомившуюся с ним в Tinder и приехавшую в гости
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский
"ухажер" из Tinder ограбил девушку из Новосибирска
, которая приехала к нему сразу после виртуального знакомства в популярном приложении, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел на Псковской улице в Северо-Восточном административном округе. На днях пострадавшая приехала в столицу, познакомилась в Tinder с тогда еще будущим злоумышленником и на следующий день согласилась приехать к нему домой, сказал собеседник агентства.
"Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым - им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу", - сказал собеседник агентства.
После того как потерпевшая смогла вырваться, она стала стучаться в двери соседей и злоумышленник убежал. Один из жильцов сказал, что девушка разбудила его детей, и отказался пустить ее в тамбур, чтобы та смогла вызвать такси с другого, оставшегося у нее телефона. Так же поступила и пенсионерка из соседней квартиры, сказал источник. В итоге жертва ограбления спустилась на 10 этажей ниже, списалась с подругой в Instagram и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, вскоре злоумышленник был задержан. "В среду предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.