https://ria.ru/20211216/razboy-1764078534.html

Москвич ограбил девушку, приехавшую к нему после знакомства в Tinder

Москвич ограбил девушку, приехавшую к нему после знакомства в Tinder - РИА Новости, 16.12.2021

Москвич ограбил девушку, приехавшую к нему после знакомства в Tinder

Московский "ухажер" из Tinder ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему сразу после виртуального знакомства в популярном приложении, рассказал... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:25

2021-12-16T16:25

2021-12-16T16:34

происшествия

новосибирск

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский "ухажер" из Tinder ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему сразу после виртуального знакомства в популярном приложении, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел на Псковской улице в Северо-Восточном административном округе. На днях пострадавшая приехала в столицу, познакомилась в Tinder с тогда еще будущим злоумышленником и на следующий день согласилась приехать к нему домой, сказал собеседник агентства."Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым - им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу", - сказал собеседник агентства.После того как потерпевшая смогла вырваться, она стала стучаться в двери соседей и злоумышленник убежал. Один из жильцов сказал, что девушка разбудила его детей, и отказался пустить ее в тамбур, чтобы та смогла вызвать такси с другого, оставшегося у нее телефона. Так же поступила и пенсионерка из соседней квартиры, сказал источник. В итоге жертва ограбления спустилась на 10 этажей ниже, списалась с подругой в Instagram и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД, вскоре злоумышленник был задержан. "В среду предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211203/moshennichestvo-1761906440.html

https://ria.ru/20210513/lyubov-1732077256.html

новосибирск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)