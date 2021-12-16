https://ria.ru/20211216/rabota-1764046501.html

Голикова заявила о сохранении 5,7 миллиона рабочих мест в пандемию

Голикова заявила о сохранении 5,7 миллиона рабочих мест в пандемию - РИА Новости, 16.12.2021

Голикова заявила о сохранении 5,7 миллиона рабочих мест в пандемию

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году правительству удалось помочь бизнесу сохранить 5,7 миллиона рабочих мест, несмотря на введенные... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:09

2021-12-16T14:09

2021-12-16T14:19

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году правительству удалось помочь бизнесу сохранить 5,7 миллиона рабочих мест, несмотря на введенные из-за пандемии ограничения."В 2020 году правительство РФ, реагируя на те ограничения, которые были введены нерабочими днями, предприняло все меры поддержки бизнеса для того, чтобы сохранить рабочие места. В результате этих мер поддержки было сохранено 5,7 миллиона рабочих мест", - сказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов.

https://ria.ru/20210331/putin-1603632973.html

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татьяна голикова, экономика, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии