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Голикова заявила о сохранении 5,7 миллиона рабочих мест в пандемию
Голикова заявила о сохранении 5,7 миллиона рабочих мест в пандемию - РИА Новости, 16.12.2021
Голикова заявила о сохранении 5,7 миллиона рабочих мест в пандемию
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году правительству удалось помочь бизнесу сохранить 5,7 миллиона рабочих мест, несмотря на введенные... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:09
2021-12-16T14:09
2021-12-16T14:19
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татьяна голикова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году правительству удалось помочь бизнесу сохранить 5,7 миллиона рабочих мест, несмотря на введенные из-за пандемии ограничения."В 2020 году правительство РФ, реагируя на те ограничения, которые были введены нерабочими днями, предприняло все меры поддержки бизнеса для того, чтобы сохранить рабочие места. В результате этих мер поддержки было сохранено 5,7 миллиона рабочих мест", - сказала Голикова, представляя в Госдуме законопроект о введении QR-кодов.
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татьяна голикова, экономика, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:09 16.12.2021 (обновлено: 14:19 16.12.2021)
Голикова заявила о сохранении 5,7 миллиона рабочих мест в пандемию
Вице-премьер Голикова: при поддержке правительства сохранили 5,7 миллиона рабочих мест