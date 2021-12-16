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В Госдуме проверят информацию о финансировании противников QR-кодов
В Госдуме проверят информацию о финансировании противников QR-кодов - РИА Новости, 16.12.2021
В Госдуме проверят информацию о финансировании противников QR-кодов
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что ряд организаций-противников QR-кодов подпитываются финансами... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:53
2021-12-16T13:53
2021-12-16T13:55
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что ряд организаций-противников QR-кодов подпитываются финансами из-за рубежа, и в этом необходимо внимательно разобраться.Ранее Пискарев заявил, что ряд организаций-противников QR-кодов подпитываются финансами из-за рубежа."С такой информацией полагаю необходимым разобраться отдельно и обстоятельно", - сказал Пискарев.
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13:53 16.12.2021 (обновлено: 13:55 16.12.2021)
В Госдуме проверят информацию о финансировании противников QR-кодов
Депутат Пискарев пообещал проверить информацию о финансировании противников QR-кодов