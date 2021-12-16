https://ria.ru/20211216/putin-1764141415.html
Путину предложили возродить трудовые артели
Путину предложили возродить трудовые артели - РИА Новости, 16.12.2021
Путину предложили возродить трудовые артели
Молодым людям надо дать возможность получать столько, сколько они заработали, когда они делятся частью своего дохода с коллективом, у них пропадает желание... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:52
2021-12-16T22:52
2021-12-16T22:52
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Молодым людям надо дать возможность получать столько, сколько они заработали, когда они делятся частью своего дохода с коллективом, у них пропадает желание добиваться большего, считает президент РФ Владимир Путин.На выставке АСИ президенту рассказали, что вопрос подъема доходов граждан не решается линейными способами, и представили предложение возродить трудовые артели: когда человека учили бесплатно, и когда он становится опытным, он делился частью своих доходов. Главе государства предложили сделать пилот - трудовую артель, чтобы человек менял профессии, ничего не теряя."Когда человек добивается чего-то, а потом начинает делиться частью своего дохода с коллективом, то пропадает желание добиваться еще большего. Это проблема", - сказал Путин.Президент отметил, что это не шутка, потому что молодежи это не очень нравится."Понимаете, потому что человек добивается чего-то, начинает больше зарабатывать, а часть своего дохода должен отдавать в коллектив. На каком-то этапе это, может быть, неплохо, но потом нужно дать человеку получать столько, сколько он заработал", - отметил Путин.
https://ria.ru/20211216/intellekt-1764132792.html
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Путину предложили возродить трудовые артели
На выставке АСИ президенту Путину представили предложение возродить трудовые артели