https://ria.ru/20211216/putin-1764138398.html

Путин призвал бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание

Путин призвал бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание - РИА Новости, 16.12.2021

Путин призвал бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание

Президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос создания комплексов детского питания - "от поля до... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T22:07

2021-12-16T22:07

2021-12-16T22:21

владимир путин

максим решетников

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос создания комплексов детского питания - "от поля до тарелки" - при этом при соблюдении действующих норм законодательства о контрактной системе."Тема бесплатного питания в школах - есть идея - создавать комплексы, от поля что называется до стола, до тарелки", - сказал Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).Президент добавил, бизнес будет уверенно вкладывать средства в развитие таких комплексов - "а там на каждом шагу нужно что-то строить", начиная от предприятий по производству сельхозпродукции до переработки и так далее. "Они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся. И здесь есть некоторые противоречия с ФЗ-44, потому что нужно в соответствии с ФЗ-44, проводить конкурсные процедуры каждый раз", - пояснил президент."Я вас просто попрошу подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен", - добавил он, обращаясь к Решетникову.

https://ria.ru/20211011/pitanie-1754067032.html

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владимир путин, максим решетников, агентство стратегических инициатив (аси)