22:07 16.12.2021 (обновлено: 23:37 16.12.2021)
Путин объяснил, зачем нужен закон о единой системе публичной власти
Президент Путин объяснил необходимость проекта о единой системе публичной власти
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законопроект о единой системе публичной власти необходим, чтобы привести нормы в соответствие с обновленным Основным законом страны, заявил Владимир Путин.
"Что касается законопроекта о единой системе публичной власти, тут понятно, это требование обновленной Конституции", — сказал он на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В среду Совфед одобрил закон о публичной региональной власти, который предусматривает в том числе четкое разграничение полномочий между всеми властными уровнями. Документ также запрещает руководителям субъектов Федерации называться "президентами" и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Согласно закону, срок полномочий губернатора и региональных парламентов теперь составляет пять лет. Закрепляется также, что региональные нормативные акты не могут противоречить Конституции и федеральным законам.
Кроме того, инициатива предполагает, что президент может освободить губернатора от исполнения обязанностей из-за утраты доверия, или же если недоверие ему выразят члены местного заксобрания. В целом, согласно законопроекту, глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Как отмечал спикер палаты Вячеслав Володин, этот документ — часть системной работы по обновлению законодательства, необходимому после принятия поправок к Конституции.
По словам одного из авторов инициативы сенатора Андрея Клишаса, закон "направлен на четкое разграничение полномочий между всеми уровнями публичной власти и решение проблем граждан на том уровне, где это необходимо".