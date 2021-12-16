https://ria.ru/20211216/putin-1764133617.html
Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным
Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным - РИА Новости, 16.12.2021
Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным
Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных, обеспечивающем при этом... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:21
2021-12-16T21:21
2021-12-16T22:48
общество
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных, обеспечивающем при этом безопасность и конфиденциальность."Ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных", — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.Ответственным за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.В свою очередь, правительству и Банку России поручено до 1 июня 2022 года представить предложения о доступе к наборам обезличенных данных в информационных системах крупнейших организаций в некоторых отраслях экономики и социальной сферы. Курируют вопрос Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиуллина.Также правительство и ЦБ до 1 июня представят идеи законодательных изменений, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных. Кроме того, согласно этим предложениям, физлица в определенных случаях смогут распоряжаться информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными.Путин также поручил правительству совершенствовать применение экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. В частности, необходимо определить вредителей, использующих искусственный интеллект, и выработать единый подход к страхованию ответственности за причиненный вред. Доклад должны представить до 1 апреля, далее — один раз в полгода.
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общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
21:21 16.12.2021 (обновлено: 22:48 16.12.2021)
Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным
Президент Путин поручил подготовить поправки в законы о доступе к обезличенным данным
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин
поручил правительству и Госдуме
до марта подготовить проекты поправок в законы о доступе к наборам обезличенных данных, обеспечивающем при этом безопасность и конфиденциальность.
"Ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям, разрабатывающим технологические решения с применением искусственного интеллекта, и научным организациям доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных", — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Ответственным за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин
и председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
В свою очередь, правительству и Банку России поручено до 1 июня 2022 года представить предложения о доступе к наборам обезличенных данных в информационных системах крупнейших организаций в некоторых отраслях экономики и социальной сферы. Курируют вопрос Мишустин и председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
Также правительство и ЦБ до 1 июня представят идеи законодательных изменений, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных. Кроме того, согласно этим предложениям, физлица в определенных случаях смогут распоряжаться информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными.
Путин также поручил правительству совершенствовать применение экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. В частности, необходимо определить вредителей, использующих искусственный интеллект, и выработать единый подход к страхованию ответственности за причиненный вред. Доклад должны представить до 1 апреля, далее — один раз в полгода.