https://ria.ru/20211216/putin-1764133065.html

Путин поручил доложить о защите прав интеллектуальной деятельности

Путин поручил доложить о защите прав интеллектуальной деятельности - РИА Новости, 16.12.2021

Путин поручил доложить о защите прав интеллектуальной деятельности

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением искусственного... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:16

2021-12-16T21:16

2021-12-16T21:16

технологии

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением искусственного интеллекта, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, обратив особое внимание на необходимость ... защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.Доложить о поручении необходимо до 1 апреля 2022 года, далее – раз в полгода.

https://ria.ru/20211216/intellekt-1764132792.html

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технологии, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия