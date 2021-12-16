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Путин поручил доложить о защите прав интеллектуальной деятельности
Путин поручил доложить о защите прав интеллектуальной деятельности - РИА Новости, 16.12.2021
Путин поручил доложить о защите прав интеллектуальной деятельности
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением искусственного... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:16
2021-12-16T21:16
технологии
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением искусственного интеллекта, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, обратив особое внимание на необходимость ... защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.Доложить о поручении необходимо до 1 апреля 2022 года, далее – раз в полгода.
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технологии, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
21:16 16.12.2021
 
Путин поручил доложить о защите прав интеллектуальной деятельности

Президент Путин поручил доложить о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля доложить о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением искусственного интеллекта, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, обратив особое внимание на необходимость ... защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Доложить о поручении необходимо до 1 апреля 2022 года, далее – раз в полгода.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
21:13
Путин поручил доложить о рисках применения искусственного интеллекта
 
ТехнологииВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Россия
 
 
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