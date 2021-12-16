https://ria.ru/20211216/putin-1764129150.html
Путин на выставке АСИ пошутил, что важнее с кем, а не куда идти на свидание
Путин на выставке АСИ пошутил, что важнее с кем, а не куда идти на свидание - РИА Новости, 16.12.2021
Путин на выставке АСИ пошутил, что важнее с кем, а не куда идти на свидание
Президент РФ Владимир Путин, осматривая специальную выставку Агентства стратегических инициатив в формате "7 станций", пошутил, что важнее то, с кем идти на... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:47
2021-12-16T20:47
2021-12-16T20:54
общество
великий новгород
черноголовка
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, осматривая специальную выставку Агентства стратегических инициатив в формате "7 станций", пошутил, что важнее то, с кем идти на свидание, а не куда.Во время обхода выставки гендиректор АСИ Светлана Чупшева показывала президенту стенд, посвященный путям решения жизненных ситуаций россиян. "Здесь потребности расписаны?" - спросил Путин, осматривая проект. "Да, здесь потребности. Даже простые - выбрать куда пойти на свидание", - сказала Чупшева. "Важно с кем!" - резюмировал Путин.Также президенту рассказали о лучших социально-экономических практиках в регионах, в частности, о практике раннего выявления рака молочной железы. Кроме того, главе государства рассказали о решениях регионов по занятости.Президенту рассказали о проектно-образовательном интенсиве АСИ "Архипелаг 21.21", который прошел в Великом Новгороде. Глава городского округа Черноголовка Олег Егоров рассказал главе государства о проекте, который касается развития научного потенциала наукоградов. Он представил проект сетевого университета, который позволит студентам из крупных городов проходить обучение на базе наукоградов и атомных городов.
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Путин "Не так важно куда пойти на свидание, как с кем"
Президент РФ Владимир Путин, осматривая специальную выставку Агентства стратегических инициатив в формате "7 станций", пошутил, что важнее то, с кем идти на свидание, а не куда. Во время обхода выставки гендиректор АСИ Светлана Чупшева показывала президенту стенд, посвященный путям решения жизненных ситуаций россиян. "Здесь потребности расписаны?" - спросил Путин, осматривая проект. "Да, здесь потребности. Даже простые - выбрать куда пойти на свидание", – сказала Чупшева. "Важно с кем!" - резюмировал Путин.
2021-12-16T20:47
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общество, великий новгород, черноголовка, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, россия
20:47 16.12.2021 (обновлено: 20:54 16.12.2021)
Путин на выставке АСИ пошутил, что важнее с кем, а не куда идти на свидание
Президент Путин на выставке АСИ пошутил, что важнее то, с кем идти на свидание, а не куда