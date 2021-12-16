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https://ria.ru/20211216/protest-1764028492.html
СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах
СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах - РИА Новости, 16.12.2021
СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах
Правительство Японии направило протест России по дипломатическим каналам в связи с планирующимся проведением учебных стрельб в районе Курильских островов,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:55
2021-12-16T12:55
в мире
токио
япония
курильские острова
россия
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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Правительство Японии направило протест России по дипломатическим каналам в связи с планирующимся проведением учебных стрельб в районе Курильских островов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что российская сторона уведомила Японию, что 16, 23 и 30 декабря в районе острова Кунашир будут проведены учебные стрельбы."Данные действия ведут к укреплению вооружения на четырех островах Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и противоречат позиции Японии", - цитирует агентство слова источника в дипломатических кругах.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211207/kurily-1762485814.html
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в мире, токио, япония, курильские острова, россия
12:55 16.12.2021
 
СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах

Киодо: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений у Курильских островов

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Правительство Японии направило протест России по дипломатическим каналам в связи с планирующимся проведением учебных стрельб в районе Курильских островов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что российская сторона уведомила Японию, что 16, 23 и 30 декабря в районе острова Кунашир будут проведены учебные стрельбы.
Остров Шикотан Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 05:41
В Японии осудили инициативу о налоговом режиме на Курилах
"Данные действия ведут к укреплению вооружения на четырех островах Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и противоречат позиции Японии", - цитирует агентство слова источника в дипломатических кругах.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Развертывание комплексов Бастион на острове Курильской гряды. Кадр видео
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В миреТокиоЯпонияКурильские островаРоссия
 
 
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