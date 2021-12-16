https://ria.ru/20211216/protest-1764028492.html

СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах

СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах - РИА Новости, 16.12.2021

СМИ: Япония выразила России протест из-за планирующихся учений на Курилах

Правительство Японии направило протест России по дипломатическим каналам в связи с планирующимся проведением учебных стрельб в районе Курильских островов,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:55

2021-12-16T12:55

2021-12-16T12:55

в мире

токио

япония

курильские острова

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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Правительство Японии направило протест России по дипломатическим каналам в связи с планирующимся проведением учебных стрельб в районе Курильских островов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что российская сторона уведомила Японию, что 16, 23 и 30 декабря в районе острова Кунашир будут проведены учебные стрельбы."Данные действия ведут к укреплению вооружения на четырех островах Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и противоречат позиции Японии", - цитирует агентство слова источника в дипломатических кругах.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211207/kurily-1762485814.html

https://ria.ru/20211204/kurily-1762176518.html

токио

япония

курильские острова

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в мире, токио, япония, курильские острова, россия