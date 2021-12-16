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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211216/proschanie-1764014268.html
В Москве началась церемония прощания с режиссером Соловьевым
В Москве началась церемония прощания с режиссером Соловьевым - РИА Новости, 16.12.2021
В Москве началась церемония прощания с режиссером Соловьевым
Началась церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым, его отпевают в церкви Иоанна Богослова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:06
2021-12-16T12:06
культура
москва
сергей соловьев (режиссер)
новости культуры
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Началась церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым, его отпевают в церкви Иоанна Богослова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни.Почтить память Соловьева пришли его близкие, друзья и коллеги, в частности, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай.Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа и еще долгое время преподавал там на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими, был профессором.С 2019 года руководил "Театром-студией САС" в Москве. В его фильмографии более 20 работ, в частности, картины "Асса", "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". В 1975 году он стал лауреатом премии Ленинского комсомола, в 1977 году получил Государственную премию СССР. В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.
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москва, сергей соловьев (режиссер), новости культуры
12:06 16.12.2021
 
В Москве началась церемония прощания с режиссером Соловьевым

В церкви Иоанна Богослова в Москве началась церемония прощания с режиссером Соловьевым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНародный артист России, режиссер Сергей Соловьев
Народный артист России, режиссер Сергей Соловьев - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Началась церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым, его отпевают в церкви Иоанна Богослова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни.
Почтить память Соловьева пришли его близкие, друзья и коллеги, в частности, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай.
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года. Окончил режиссерский факультет ВГИКа и еще долгое время преподавал там на режиссерском факультете, руководил режиссерской и актерской мастерскими, был профессором.
С 2019 года руководил "Театром-студией САС" в Москве. В его фильмографии более 20 работ, в частности, картины "Асса", "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". В 1975 году он стал лауреатом премии Ленинского комсомола, в 1977 году получил Государственную премию СССР. В 1993 году удостоился звания народного артиста РФ.
Режиссер Сергей Соловьев на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 22:17Культура
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