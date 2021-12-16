https://ria.ru/20211216/propavshie-1763932377.html
В России находят только каждого пятого пропавшего без вести
В России находят только каждого пятого пропавшего без вести - РИА Новости, 16.12.2021
В России находят только каждого пятого пропавшего без вести
Полицейские стали реже находить пропавших без вести людей, это следует из проведенного РИА Новости анализа открытых данных, которые МВД России ежеквартально... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:08
2021-12-16T08:08
2021-12-16T09:22
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
в россии
статистика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Полицейские стали реже находить пропавших без вести людей, это следует из проведенного РИА Новости анализа открытых данных, которые МВД России ежеквартально публикует на своем сайте.За девять месяцев 2021-го в розыске были почти 38 тысяч россиян, из них обнаружить удалось 6,5 тысячи (17%). При этом статистика ведомства по найденным объединяет и живых, и подтвержденных впоследствии погибших.В 2020-м разыскивались около 42 тысяч россиян, а не найденными остались 9,5 тысячи (23%). Число официально объявленных в розыск в 2019-м составило почти 50 тысяч человек. Нашли из них только 15,3 тысячи — это 31%.По информации ведомства, ежегодно в стране исчезают около двух тысяч жителей.Среди регионов лидерами по числу пропавших c начала 2019-го стали Москва (6827 человек), Московская область (5023), Чеченская Республика (4984), Иркутская область (3421) и Красноярский край (3343).
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москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в россии, статистика
08:08 16.12.2021 (обновлено: 09:22 16.12.2021)
В России находят только каждого пятого пропавшего без вести
По статистике МВД, в России находят только каждого пятого пропавшего без вести