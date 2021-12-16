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Нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом

Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом - РИА Новости, 16.12.2021

Нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом

Необходимо учитывать температуру наружного воздуха, когда речь идет о прогреве автомобиля с автоматической коробкой передач. Все дело в масле: при довольно... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:16

2021-12-16T01:16

2021-12-16T01:16

зима (время года)

авилон

авто

павел сидоров

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Необходимо учитывать температуру наружного воздуха, когда речь идет о прогреве автомобиля с автоматической коробкой передач. Все дело в масле: при довольно низких температурах масло, даже синтетическое, значительно загустевает, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.Сидоров предупреждает, сальники, например, или насосы могут выйти из строя, если сразу при включении мотора перейти на сильные обороты и разогнаться с большой скоростью. Он советует прогревать машину по-европейски: завести мотор и потихоньку, практически на холостом ходу, выехать.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зима (время года), авилон , авто, павел сидоров