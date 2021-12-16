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Нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом - РИА Новости, 16.12.2021
Нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом
Необходимо учитывать температуру наружного воздуха, когда речь идет о прогреве автомобиля с автоматической коробкой передач. Все дело в масле: при довольно... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:16
2021-12-16T01:16
зима (время года)
авилон
авто
павел сидоров
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Необходимо учитывать температуру наружного воздуха, когда речь идет о прогреве автомобиля с автоматической коробкой передач. Все дело в масле: при довольно низких температурах масло, даже синтетическое, значительно загустевает, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.Сидоров предупреждает, сальники, например, или насосы могут выйти из строя, если сразу при включении мотора перейти на сильные обороты и разогнаться с большой скоростью. Он советует прогревать машину по-европейски: завести мотор и потихоньку, практически на холостом ходу, выехать.
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зима (время года), авилон , авто, павел сидоров
01:16 16.12.2021
 
Автоэксперт объяснил, нужно ли прогревать автомобиль с коробкой-автоматом

Эксперт Сидоров посоветовал россиянам прогревать зимой автомобиль с коробкой-автоматом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка чистит автомобиль от снега
Девушка чистит автомобиль от снега - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Необходимо учитывать температуру наружного воздуха, когда речь идет о прогреве автомобиля с автоматической коробкой передач. Все дело в масле: при довольно низких температурах масло, даже синтетическое, значительно загустевает, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.
"А когда вы запускаете мотор, начинают работать насос охлаждения, масляный насос – и протолкнуть жидкость, имеющую гелеобразную структуру, всей этой системе гораздо тяжелее, так как нагрузка гораздо выше", — обращает внимание автоэксперт.
Сидоров предупреждает, сальники, например, или насосы могут выйти из строя, если сразу при включении мотора перейти на сильные обороты и разогнаться с большой скоростью. Он советует прогревать машину по-европейски: завести мотор и потихоньку, практически на холостом ходу, выехать.
 
Зима (время года)АвилонАвтоПавел Сидоров
 
 
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